मोठी बातमी! भाजपा नाही 'या' पक्षात शिंदेंची शिवसेना होणार विलीन? संजय राऊतांनी थेट नाव घेतलं

सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण या पक्षचिन्हासंदर्भात बुधवारपासून सुनावणीला सुरुवात झालेली असतानाच आज सकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार तथा पक्षप्रवक्ते संजय राऊत यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये चलबिचल सुरु झाली असल्याचा दावा केला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये विलिनिकरणाची चर्चा सुरु असल्याचा दावा राऊतांनी केला आहे. एवढ्यावरच न थांबता राऊत यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून विलिनिकरणासाठी दोन पर्यायांची चाचपणी केली जात असल्याचाही दावा केलाय. भारतीय जनता पार्टीसोबतच विलिनिकरणासाठी शिंदे सेनेकडे अजून एक पर्याय असल्याचा दावा राऊतांकडून करण्यात आला आहे.
मूळ पक्ष फुटलेला नसल्याने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आमच्याकडे राहील अशी बाजू आम्ही मांडली. आपल्यापुढे ऐतिहासिक खटला सुरु असल्याचं आणि या निर्णयाचा लोकशाहीवर दुरोगामी परिणाम होईल याची जाणीव कोर्टाला असल्याचं काल मला जाणवलं. त्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत, असं राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नमूद केलं आहे.
"आम्हाला खात्री आहे की ज्यांनी बेईमानी केली त्यांना आम्ही कायद्यानेच संपवू. माझी आजची माहिती अशी आहे की समोरच्या बाजूला चलबिचल सुरु झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये मर्ज व्हायचं की जो लहान पक्ष त्यांनी आपल्याच विलीन केलाय त्या 'प्रहार'मध्ये तृणमूलप्रमाणे विलीन व्हायचं त्यासंदर्भात त्यांच्याकडे खल सुरु आहे. लवकरच फुटीर गटाचे नेते दिल्लीला येतील आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते अमित शाहांची चर्चा करतील," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. दबावाखाली निवडणूक आयोगाने दिलेला चुकूीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला तर महाराष्ट्रातील जनतेचा आणि लोकशाहीचा मोठा विजय असेल, असं राऊत यांनी नमूद केलं आहे.
प्रहार जनशक्ती पक्ष हा बच्चू कडूंचा पक्ष आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच बच्चू कडू शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये सहभागी झाले आहेत. शेतकरी विकास, सामान्यांचे प्रश्न सोडवणे आणि दिव्यांग कल्याण या मुद्द्यावर हा पक्ष काम करतो असं बच्चू कडू सांगतात. या पक्षाची स्थापना 1999 साली झाली आहे.
राऊत यांनी फुटीर गटामागे असलेली महाशक्ती कोणती ते कोर्टाच्या रेकॉर्डवर आलं असल्याचा उल्लेख केला आहे. "फुटीर गटाचे नेते वारंवार सांगत होते आमच्या मागे महाशक्ती आहे. आमचं कोणी वाकडं करु शकणार नाही हे सगळं न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आलं आहे. एकाच वेळी सगळी गुवहाटीला जाणं, गोव्याला जाणं हा योगायोग नाही हे सुद्धा कपील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे," असं राऊतांनी म्हटलं आहे.