Dahi Handi 2025 : प्रताप सरनाईकांचा जय जवानला टोमणा, 'काही गोविंदा पथकांना वाटतं....'

मुंबईत सगळीकडे अतिशय उत्साहाच वातावरण आहे. प्रत्येक गोविंदा पथक वेगवेगळ्या ठिकाणी मानवी मनोरे रचून विक्रम रचत आहे. मुंबईतील ठाणे हा परिसर 'दहीहंडीची पंढरी' म्हणून ओळखलं जातं. अस असताना ठाण्यातील 'संकल्प प्रतिष्ठानच्या दहीहंडी'च्या व्यासपीठावरुन राजकारण होताना पाहायला मिळालं आहे.
शिंदे गटाचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी आयोजित केलेल्या प्रो-गोविंदा स्पर्धेतून जय जवान या गोविंदा पथकाला वगळ्यात आल्याचा आरोप जुन्या गोविंदा पथकाने "जय जवान' ने काही दिवसांपूर्वी केला होता. या आरोपाला प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या व्यासपीठावरुन प्रत्युत्तर दिलं आहे. यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा रंगला असून चर्चेचा विषय ठरला आहे.
जय जवान गोविंदा पथकाने काही दिवसांपूर्वी ठाकरे बंधू एकत्र आले तेव्हा त्यांना दहीहंडी रचून सलामी दिली होती. यामुळे शिंदे गटाच्या प्रताप सरनाईक यांनी आयोजित केलेल्या प्रो-गोविंदा स्पर्धेतून जय जवानला वगळण्यात आल्याचा आरोप पथकानेच केला होता. आयोजकांनी राजकारण करुन आम्हाला बाहेर काढल्याचा आरोपही जय जवान गोविंदा पथकाने केला होता.
संकल्प प्रतिष्ठानच्या दहीहंडीत कोकण नगर गोविंदा पथकाने दहा थर रचून नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी जय जवान मंडळाला टोमणा मारला. त्यांनी म्हटलं की,'कोणी काहीही म्हणू द्या, कोणाचीही युती होऊ द्या. काही गोविंदा पथकांना वाटत असतं की, आमचा विश्वविक्रम मोडणार नाही. आम्ही सार्वभौम आहोत. पण कोकण नगर गोविंदा पथकाने दाखवलं की, विश्वविक्रम ही कोणा एकाची मक्तेदारी नसते. विश्वविक्रम हे मोडण्यासाठीच असतात,' असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले. तसेच पुढे ते म्हणाले की, जय जवान गोविंद पथकानेही नऊ थरांचा विक्रम आपल्याच संकल्प प्रतिष्ठान दहीहंडीत रचल्याचही सरनाईक यावेळी म्हणाले.
जोगेश्वरीच्या जय जवान पथकाने 10 थर रचून आपलाच विश्वविक्रम मोडला आहे. जय जवानने घाटकोपर अमृतनगर आणि भांडूप येथे 10 थर लावून आपलाच विश्वविक्रम मोडला आहे. तसेच जोगेश्वरीतील कोकण नगर पथकाने देखील 10 थर रचून विक्रम रचला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जय जवान आणि कोकण नगर हे दोन्ही पथक जोगेश्वरीतील आहेत.