English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

देशातील सर्वात तीव्र वळण असलेला पूल मुंबईत; 14 ऑगस्टला वाहतुकीसाठी खुला होणार, 'या' नागरिकांना होणार फायदा

Santacruz-Chembur Link Road:सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोडच्या (एससीएलआर) शेवटच्या टप्प्यातील केबल स्टेड पुलाच्या उद्घाटनासाठी अखेर मुहूर्त मिळाला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 12, 2025, 06:22 PM IST
देशातील सर्वात तीव्र वळण असलेला पूल मुंबईत; 14 ऑगस्टला वाहतुकीसाठी खुला होणार, 'या' नागरिकांना होणार फायदा
Santacruz-Chembur Link Road Extension Expected to Open on August 14

Santacruz-Chembur Link Road:  सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोडच्या शेवटच्या टप्प्यातील केबल स्टेड पुल 14 ऑगस्टपासून नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. गुरुवारी, १४ ऑगस्टला या पुलाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते केले जाणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडीतून वाहनांची लवकरच सुटका होणार आहे.

एमएमआरडीएने एससीएलआरचा सीएसटी रोड ते पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर वाकोला पुलापर्यंत विस्तार केला आहे. अंतिम टप्प्यात पश्चिम द्रुतगती मार्गाला दहिसर दिशेला जोडण्यासाठी विद्यापीठ चौकात केबल स्टेड पूल उभारला आहे. तो ऑर्थोपेडिक स्टील डेक स्वरूपातील असून २१५ मीटर लांबीचा आहे.

हा पूल जमिनीपासून २५ मीटर उंचीवर असून देशातील सर्वाधिक तीव्र वळण असलेला पूल ठरणार आहे. या पुलाचे काम गेल्या महिन्यातच पूर्ण झाले होते. मात्र उद्घाटन लांबणीवर पडले होते. अखेर गुरुवारी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे.

एमएमआरडीएने एससीएलआर प्रकल्पाचे काम 2016 मध्ये हाती घेतले होते. त्यावेळच्या नियोजनानुसार 2019 मध्ये काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. कंत्राटदाराने केलेल्या दिरंगाईने कामाला विलंब झाला होता. त्यातून एमएमआरडीएने कंत्राटदाराला दंड लावला होता. तसेच अभियांत्रिकी दृष्टीने या पुलाचे काम किचकट असल्याने त्याला वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागली होती.

या पुलाचे फायदे काय?

- पूर्व-पश्चिम द्रुतगती महामार्गादरम्यान सिग्नलविरहित आणि अखंड वाहतूक
-कुर्ला ते विमानतळ सिग्नलविरहित वाहतूक
-वाकोला, बीकेसी आणि एलबीएस मार्गावरील वाहतूककोंडी कमी होणार.

FAQ

या पुलामुळे कोणत्या भागातील वाहतूक कोंडी कमी होईल?

उत्तर: हा पूल वाकोला, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), आणि लाल बहादूर शास्त्री (LBS) मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करेल. तसेच, हंस भुग्रा मार्ग-WEH सिग्नल आणि वाकोला जंक्शन येथील अडथळे टाळले जातील.

या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होईल?

उत्तर: कमी प्रवास वेळ आणि सिग्नलविरहित मार्गामुळे इंधनाचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, ज्यामुळे पर्यावरणाला फायदा होईल. तसेच, Y-आकाराच्या पायलनमुळे खालील पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होईल.

या प्रकल्पाचे बांधकाम कोणत्या टप्प्यात आहे?

उत्तर: सर्व प्रमुख बांधकाम पूर्ण झाले आहे. सध्या साइनेज, रंगकाम, आणि तात्पुरत्या आधारांचे काढणे यांसारखी अंतिम कामे सुरू आहेत. हा पूल 14 ऑगस्ट 2025 रोजी खुला होईल.

Tags:
Mumbai newsMumbai Latest NewsMumbai news livemumbai news todayToday news Mumbai

इतर बातम्या

15 ऑगस्टवर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध, एकदा वाचून घ्या;...

महाराष्ट्र बातम्या