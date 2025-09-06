Sara Tendulkar : सारा तेंडुलकरची लालाबागच्या राजाच्या मंडपातील 'ती' कृती चर्चेत

सारा तेंडुलकर कायमच चर्चेत असते. कधी तिच्या प्रोफेशनमुळे तर कधी तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत असतं. पण यावेळी साराची चर्चा होतेय ती तिच्या संस्कारामुळे. सचिन तेंडुलकरने कुटुंबासह लालबागच्या राजाच्या ठिकाणी केलेल्या कृतीचं कौतुक होतंय. ती कृती काय ते व्हिडीओत पाहा.
सचिन तेंडुलकर आपल्या कुटुंबासह लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेले होते. यावेळी मंडळातील लोकांनी अंजली तेंडुलकरच्या हातात पाच नारळांचा हार आणि अर्जुन तेंडुलकरच्या हातात पेढ्यांचा बॉक्स दिला. यानंतर सारा तेंडुलकरने लालबागच्या राजाच्या चरणावरील कुंकू त्या नारळावर लावून घेतला. साराने अतिशय शांतपणे केलेल्या या कृतीची सगळीकडे चर्चा होत आहे. हा व्हिडीओ देखील चांगलाच व्हायरल झाला आहे.
#WATCH | Mumbai | Legendary former Indian cricketer Sachin Tendulkar, along with his family, offered prayers at Lalbaugcha Raja today pic.twitter.com/3oJltVfVxU
— ANI (@ANI) August 28, 2025
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरच्या साखरपुड्याची बातमीच चर्चेत असताना साराच्या रिलेशनशिपची चर्चा रंगली आहे. अलिकडेच सारा तेंडुलकरने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे, तिला प्रवास करण्याचीही खूप आवड आहे. एका मुलासोबतचे तिचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, जे गोव्यातील असल्याचे सांगितले जात आहे. फोटोंमध्ये सारासोबत असलेला तो मुलगा कोण आहे? सोशल मीडियावर याबद्दल विविध गोष्टी बोलल्या जात आहेत.
गोव्यात सारा तेंडुलकरसोबतच्या फोटोमध्ये दिसणारी व्यक्ती अनेक फोटोंमध्ये तेंडुलकर कुटुंबासोबत आहे आणि हे फोटो पाहून स्पष्टपणे म्हणता येते की दोघांमध्ये चांगले नाते आणि मैत्री आहे. या व्यक्तीने सचिन तेंडुलकर आणि त्याची पत्नी अंजली तेंडुलकरसोबतचे फोटोही शेअर केले आहेत. तो सारा तेंडुलकरसोबत आयपीएल सामन्यांनाही गेला होता. सार्वजनिक व्यासपीठावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी साराचा हा फोटो अनेक कथांना जन्म देतो.
सारा तेंडुलकरसोबत दिसणाऱ्या व्यक्तीचे नाव सिद्धार्थ केरकर आहे, जो एक कलाकार आहे आणि सारा देखील त्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो करते, सिद्धार्थचे ९० हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तो गोव्यात राहतो. सिद्धार्थच्या प्रोफाइलमध्ये सारा तेंडुलकरसोबतचे अनेक फोटो आहेत, त्यापैकी एक आयपीएल दरम्यान वानखेडे स्टेडियममधील आहे. त्याने गोव्यात सचिन तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकरसोबतचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. त्याच्या प्रोफाइलवरून असे दिसते की तो गोव्यातील एका रेस्टॉरंटचा सह-मालक आहे. सोशल मीडियावर काही लोक असा अंदाज लावत आहेत की सिद्धार्थ केरकर हा साराचा बॉयफ्रेंड आहे. दोघांमध्ये चांगली मैत्री आहे हे निश्चित.