फडणवीस शिवसेनेवर नाराज! शिंदेंना स्पष्टच म्हणाले, 'हे खपवून घेणार नाही'; लेट नाईट बैठकीची Inside स्टोरी

Eknath Shinde Devendra Fadnavis Late Night Meeting: सोमवारी दिवसभर सभागृहामध्ये शिवसेना आणि भाजपामध्ये खडाजंगी रंगल्याचं पाहायला मिळालं. यानंतर रात्री अचानक शिंदेंनी फडणवीसांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये फडणवीसांनी काय सांगितलं जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 24, 2026, 08:12 AM IST
Eknath Shinde Devendra Fadnavis Late Night Meeting: सातारा जिल्हा परिषदेमुळे महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. काल दिवसभर विधानसभेमध्ये तसेच विधानसभेच्या मुख्य सभागृहाबाहेर बैठकींच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींनंतर रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान फडणवीसांनी उघडपणे शिंदेंकडे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सोमवारी विधानसभेत काय झालं?

भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये सोमवारी सभागृहामध्ये वाद झाला तो सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीवरुन मंत्री शंभुराजे देसाई आणि भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आपआपली बाजू मांडल्यानंतर बैठकींचं सत्र सुरु झालं. शिंदे गट आणि भाजपाने आपआपल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या दालनांमध्ये स्वतंत्र बैठकी घेतल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सभापती राम शिंदे यांच्या दालनात त्यांची भेट घेतली. शिंदेंनी  राम शिंदे यांच्यासोबत सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीवरुन झालेल्या वादावर चर्चा केली. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत झालेल्या गोंधळाबद्दलच्या चर्चेत शिंदेंनी आपली बाजू मांडली. या बैठकीला शिवसेनेचे नेते देखील उपस्थीत होते. सभापतींसोबत चर्चा झाल्यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या दालनात शिंदेंच्या नेत्यांची चर्चा झाली. योगेश कदम, उदय सामंत हे उपस्थित होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील शिवसेना मंत्री व आमदारांची बैठक बोलावली.

दुसरीकडे भाजपाच्या नेत्यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व जयकुमार गोरेंनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. भाजपचे सातारा जिल्हाध्यक्ष व आमदार अतुल भोसले ही मुख्यमंत्री दालनात यावेळी उपस्थित होते. सातारा पोलीस अधिक्षक निलंबन प्रकरणी या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. फडणवीसांसोबतच्या चर्चेदरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद विषयावर कोणतीही तडजोड नाही, अशी भाजपची भूमिका असल्याचं निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर सातारा एसपी निलंबनाबाबत मुख्यमंत्री सभापतींसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. निलम गोऱ्हेंनी शंभुराजे देसाईंनी सभागृहात पोलिसांकडून आम्हाला मतदानाला जाऊ दिलं नाही असं सांगितल्यानंतर साताऱ्याच्या एसपींनी निलंबित करण्याचे आदेश दिलेले. यावरूनही शिंदे गट आणि भाजपामध्ये मतभेद होते. सोमवारचा दिवस याच वादामुळे गाजला.

फडणवीसांनी शिंदेंना थेटच सांगितलं

दरम्यान, या वादानंतर रात्री उशिरा दोन्ही पक्षाच्या राज्यातील सर्वोच्च नेत्यांची बैठक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुकीतील प्रकारावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं वृत्त आहे. निवडणुकीत शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या राजकीय खेळी आणि शंभूराज देसाईंनी केलेल्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्र्यांनी उघडपणे शिंदेंसमोर आपली नाराजी बोलून दाखवली.

"मोठा भाऊ म्हणून भाजपची सामंजस्याची भूमिका आहे. मात्र साताऱ्यासारखे प्रकार खपवून घेणार नाही," असं सांगत फडणवीसांनी शिंदेंसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक प्रकरणावरूनही मुख्यमंत्र्यांनी असहमती व्यक्त केली आहे. आता शिंदे फडणवीसांच्या या भेटीनंतर दोन्ही पक्षांमधील वाद निवळणार की अधिक तीव्र होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

