Marathi News
Video : 'सत्तेसाठी झोल, मतदार यादीत घोळ!' ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून 'सत्याचा मोर्चा'चा टीझर जारी

Election Commission protest Satyacha Morcha : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली असतानाच आता विरोधकांनी थेट निवडणूक आयोगाविरोधातच कंबर कसली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Oct 31, 2025, 11:01 AM IST
Video : 'सत्तेसाठी झोल, मतदार यादीत घोळ!' ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून 'सत्याचा मोर्चा'चा टीझर जारी
Satyacha Morcha Election Commission protest shivsena ubt teaser video voter list scam mumbai news

Election Commission protest Satyacha Morcha : देश स्तरावर सध्या (Bihar election) बिहारच्या निवडणुकीची चर्चा असतानाच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यातही (BMC Election) मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूकही देशाच्या राजकीय पटलावर अनेक समीकरणांमध्ये बदल घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरेल असं म्हटलं जात आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्रात मतचोरी आणि मतदार याद्यांमध्ये असणारा घोळ लक्षात आणून देत विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांसह निवडणूक आयोगालाही वेठीस धरलं आहे. याच धर्तीवर लोकशाहीचा आवाज बुलंद करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी विरोधी पक्षांनी वज्रमूठ एकवटत 'सत्याचा मोर्चा'ची हाक दिली आहे. 

सदर मोर्चापूर्वी ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाकडून 15 सेकंदांचा टीझर जारी करत, हा मोर्चा नेमका कशासाठी असणार आहे हेच थेट शब्दांमध्ये स्पष्ट केलं आहे. या टीझरमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या निर्धार मेळाव्यातील वक्तव्याचा संदर्भ असून, ते म्हणत आहेत 'लोकशाहीमध्ये साधारत: मतदार सरकार निवडतं. आताची परिस्थिती अशी आहे की सरकार मतदार निवडू लागलं आहे. लोकशाहीमध्ये आपला अधिकार आहे की बोगस मतदाराला आम्ही मतदान करु देणार नाही. नाही म्हणजे नाही! मग काय वाटेल ते होऊदेत. निवडणूक आयोगाला मी जाहीर सांगतोय की, या चुका सुधरवा नाहीतर निवडणूक होऊ द्यायची की नाही हे आम्हा सर्वांना मिळून ठरवावं लागेल.'

निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल करण्यासाठी, बोगस मतदारांचा पर्दाफाश करण्यासाठी, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, लोकशाही आणि खऱ्या मतदारांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी अशी काही ठळक वाक्यसुद्धा या टीझर व्हिडीओमध्ये लक्ष वेधत आहे. या व्हिडीओमध्ये मोर्चाचं ठिकाण आणि वेळही नमूद करत मतदारांचं/नागरिकांचं लक्ष वेधण्यात आलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'शेतकऱ्यांच्या खात्यात काही दिवसात पैसे...'; शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा,बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाचं मोठं यश

 

कुठं, कधी पार पडणार सत्याचा मोर्चा? 

शनिवार- 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी 
वेळ - दुपारी 1.00 वाजता 
स्थळ -  फॅशन स्ट्रीट, चर्चगेट, मुंबई

सत्याचा मोर्चा म्हणजे काय?
सत्याचा मोर्चा हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी (महाविकास आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस इ.) एकत्र येऊन काढला जाणारा शांततापूर्ण निषेध मोर्चा आहे. याचा मुख्य उद्देश निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट कारभाराचा, मतदार यादीतील बोगस नावांचा आणि मतचोरीचा पर्दाफाश करणे तसेच लोकशाही आणि संविधान वाचवणे असा आहे. 

हा मोर्चा कधी आणि कुठे होणार आहे?
तारीख: शनिवार, 1 नोव्हेंबर 2025
वेळ: दुपारी 1वाजता सुरुवात
ठिकाण: फॅशन स्ट्रीट, चर्चगेट, मुंबई (मोर्चा मुंबईतच संपेल, तपशील अधिकृत घोषणेनुसार बदलू शकतात)

हा मोर्चा का काढला जात आहे?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (विशेषतः मुंबई महानगरपालिका) येऊ घातल्या असताना मतदार यादीत लाखो बोगस आणि दुबार नावे आढळली आहेत. विरोधी पक्षांचा असा दावा आहे की, सत्ताधारी पक्ष मतचोरी करून निवडणुकीत फायदा घेत आहेत.

