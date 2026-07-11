बापरे... ₹133.52 कोटींची फसवणूक! मुंबईतल्या कंपनीने लोन घेऊन SBI ला गंडवलं; CBI ने सुरु केलं धाडसत्र

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक अशी ओळख असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयची तब्बल 133 कोटी 52 लाख रुपयांना फसवणूक करण्यात आली आहे. याच 133 कोटी 52 लाख रुपयांच्या कथित कर्ज फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने मुंबई आणि कोची (केरळ) येथील एम/एस फर्नेस फॅब्रिका (इंडिया) लिमिटेड या खासगी कंपनीच्या संचालकांशी संबंधित ठिकाणी छापेमारी केली. कारवाईदरम्यान कागदपत्रे, आक्षेपार्ह पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्पेशल अॅसेट मॅनेजमेंट (एसएएम) शाखा, मुंबई यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने 9 जुलै 2026 रोजी हा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात एम/एस फर्नेस फॅब्रिका (इंडिया) लिमिटेडचे संचालक ए. आर. बशीरुद्दीन, बद्री प्रसाद, नेझी बशीरुद्दीन, रईझ बशीरुद्दीन आणि सनम बशीर यांच्यासह अज्ञातांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
कंपनीने खोटी आर्थिक माहिती सादर करून एसबीआयकडून वाढीव क्रेडिट (एनहान्स क्रेडीट फॅसेलिटी) मिळवली. त्यानंतर कर्जाची रक्कम दुसऱ्या उद्देशांसाठी वळवली. यामुळे एसबीआयला मोठं आर्थिक नुकसान झाले.
आरोपींनी संगनमत करून कर्जासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केली. त्या आधारे एसबीआयकडून जास्त कर्ज मंजूर करून घेतल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, मंजूर करण्यात आलेले कर्ज ज्या उद्देशासाठी घेण्यात आले होते, त्याऐवजी त्यातील निधी इतर कारणांसाठी वळविण्यात आला. त्यामुळे एसबीआयला सुमारे 133.52 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
एम/एस फर्नेस फॅब्रिका (इंडिया) लिमिटेड ही मुंबईस्थित खासगी कंपनी आहे. ती औद्योगिक भट्ट्या (फर्नेसेस) आणि संबंधित उपकरणे बनवते. कर्ज घेताना खोटी कागदपत्रे, आर्थिक ताळेबंद फसवणे आणि निधीचा गैरवापर यांच्याशी जोडलेल्या या प्रकरणामधील फसवणुकीची रक्कम फार मोठी असल्याने एसबीआयने थेट सीबीआयकडे तक्रार केली असून आता या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरु करण्यात आला आहे. कटकारस्थान, सहभागी व्यक्ती आणि कर्जाचा वापर याबाबत अधिक माहिती गोळा केली जात आहे. अशाप्रकारे या लोकांनी इतरही बँकांना गंडा घातला आहे का? या लोकांनी फसवणूक करण्यासाठी वापरलेले कागदपत्रं आणि इतर दस्तावेज नेमके कसे तयार केले? त्यांना यासाठी बँकेतील कोणी मदत केली का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेतला जात आहे.