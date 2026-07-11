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बापरे... ₹133.52 कोटींची फसवणूक! मुंबईतल्या कंपनीने लोन घेऊन SBI ला गंडवलं; CBI ने सुरु केलं धाडसत्र

देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला एका कंपनीने 133 कोटींहून अधिक रुपयांचा चुना लावला आहे. नेमकं या कंपनीने केलं काय आणि सीबीआयचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:34 AM IST
बापरे... ₹133.52 कोटींची फसवणूक! मुंबईतल्या कंपनीने लोन घेऊन SBI ला गंडवलं; CBI ने सुरु केलं धाडसत्र
Image Credit: स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आर्थिक फसवणूक (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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बापरे... ₹133.52 कोटींची फसवणूक! मुंबईतल्या कंपनीने लोन घेऊन SBI ला गंडवलं; CBI ने सुरु केलं धाडसत्र
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