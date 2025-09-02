English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अलिबाग, नवी मुंबईची Connectivity वाढवणार! 229 कोटींच्या प्रोजेक्टला SC चा ग्रीन सिग्नल; मुंबईकरांचा विरोध डावलत...

Gateway of India jetty project: दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 2, 2025, 11:29 AM IST
SC clears decks for passenger jetty near Gateway of India

Gateway Of India Jetty: दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळं या प्रकल्पाला आता हिरवा कंदिल मिळाला आहे. 

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचा हा प्रकल्प असून 229 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हा प्रकल्प आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 15 जुलै रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र या प्रकल्पाविरोधात कुलाबातील काही रहिवाशी संघटनांनी विरोध केला होता. लॉरा डीसुझा यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळली आहे. 

कुलाबा परिसरातील ताजमहाल पॅलेस हॉटेललगत राहणाऱ्यांच्या तक्रारीवरुन हा प्रकल्प थांबवता येणार नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. आमची मुंबई म्हणजे फक्त तोच भाग नसून गोरेगाव, डोंबिवली येथील लोकही त्याचा भाग आहेत, असं सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

कसा असेल प्रकल्प?

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. 1.5 एकर समुद्र क्षेत्रावर उभारण्यात येत आहे. गेटवे ऑफ इंडियापासून 280 मीटर अंतरावर हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पात 150 वाहनांच्या पार्किंगची सोय, व्हीआयपी प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये व टेनिस रॅकेटसारखी जेटी यांचा समावेश आहे. 

या जेट्टीमुळं दक्षिण मुंबईहून नवी मुंबई, मांडवा आणि अलिबागकडे जाण्यास लागणारा वेळ कमी होणार आहे. तसंच, यामुळं ट्रॅफिकदेखील कमी होणार आहे. 

FAQ

1) गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी प्रकल्प काय आहे?

हा महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचा प्रकल्प असून, दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ 1.5 एकर समुद्र क्षेत्रावर नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल बांधले जाणार आहे. यात 150 वाहनांसाठी पार्किंग, व्हीआयपी प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये आणि टेनिस रॅकेटच्या आकाराची जेट्टी असेल.

2) हा प्रकल्प कोठे बांधला जाणार आहे?

गेटवे ऑफ इंडियापासून 280 मीटर अंतरावर, कुलाबा परिसरातील ताजमहाल पॅलेस हॉटेलजवळ हा प्रकल्प उभारला जाईल.

3) या प्रकल्पाची किंमत किती आहे?

या प्रकल्पाचा खर्च 229 कोटी रुपये आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

