कबुतर खान्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आता BMC ही आक्रमक; ताडपत्री फाडल्यास...

Dadar Kabutar Khana: कबूतर खान्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यानंतर मुंबई महानगर पालिका आक्रमक झाली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 11, 2025, 06:15 PM IST
Dadar Kabutar Khana: गेल्या काही दिवसांपासून दादरमधील कबुतरखान्याचा वाद चांगलाच चिघळला आहे. कोर्टाने बंदी आणली असताना जैन समुदायाने या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देत कबुतरखाने बंद ठेवण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर आता मुंबई महानगर पालिकेने आकम्रक झाली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्यात आले होते. दादर येथील कबुतरखान्यावर ताडपत्री टाकून बंद करण्यात आले. मात्र आंदोलकांनी ताडपत्री फाडून तिथे कबुतरांसाठी खाद्य टाकले. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा महापालिकेने ताडपत्री टाकून कबुतरखाना बंद करण्यात आला आहे. आता दुसऱ्यांदा कबुतरखान्यावर महानगर पालिकेने लावलेली ताडपत्री काढण्याचा प्रयत्न झाला तर पालिका थेट पोलीस स्थानकात तक्रार देऊन गुन्हे दाखल करणार आहे. 

पहिल्यांदा लावलेली ताडपत्री आंदोलकांनी फाडली होती त्यानंतर काल महानगर पालिकेकडून नवीन ताडपत्री लावण्यात आली आहे. ही जर ताडपत्री फाडण्याचा प्रयत्न झाला तर पालिका थेट कायदेशीर कारवाई करणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पालिकेने कबुतरखाना ताडपत्रीच्या माध्यमातून झाकण्यात आला आहे.

कबुतरखाना व्यतिरिक्त सार्वजनिक ठिकाणी कोणी कबुतरांना खाद्य टाकतील त्यांच्यावर देखील पालिकेच्या माध्यमातून कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई करण्यासाठी महानगर पालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने ठिकठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी तैनात असतील. तसंच, कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेकडून करडी नजर ठेवण्यात येईल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?

सर्वोच्च न्यायालयात कबुतरखाना चालू ठेवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, या संदर्भात हायकोर्टाच्या आदेशावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. त्याऐवजी संबंधितांनी पुन्हा हायकोर्टात जाऊन आदेशात दुरुस्ती मागावी, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. यामुळे, हायकोर्टाचा आदेश कायम राहणार असल्याने सध्या तरी मुंबईतील कबुतरखाने बंदच राहतील हे निश्चित झालं आहे.

1) दादर कबुतरखाना प्रकरण नेमके काय आहे?

मुंबईतील दादर येथील कबुतरखाना, जो 1933 पासूनचा एक ऐतिहासिक स्थळ आहे, त्याला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) बंद केले आहे. यामागे कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणारे आरोग्य धोके हे कारण आहे. जैन समाजासाठी कबुतरांना खाद्य देणे ही धार्मिक प्रथा आहे, त्यामुळे या बंदीला जैन समाजाने आंदोलनाद्वारे विरोध केला.

२) मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?

31 जुलै 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवर कबुतरांना खाद्य देण्यास बंदी घालण्याचा आदेश कायम ठेवला. यामागे कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार, जसे की हिस्टोप्लास्मोसिस आणि ऍलर्जिक ऍल्व्हिओलायटिस, होण्याचा धोका हा मुख्य आधार होता. तसेच, न्यायालयाने कबुतरखाने पाडण्यास मनाई केली, परंतु खाद्य देण्यास बंदी कायम ठेवली.

३) सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

11 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करून आदेशात दुरुस्ती मागण्याचा सल्ला दिला. यामुळे सध्या कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम आहे.

