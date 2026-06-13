पुरुषांच्या गुप्तांगावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेल्या सेजलवर मोठी कारवाई, पुढील 15 दिवस महत्त्वाचे

Pranit More Standup Comedy Controversy: स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे यांच्या एका वादग्रस्त स्टँड-अप कॉमेडी शोची क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर, केईएम हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजने एमबीबीएसची विद्यार्थिनी सेजल पवार हिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. सेजल पवारला हॉस्पिटल कॅम्पस, मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्टेल कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. एका कॉमेडी शोमध्ये पुरुषांच्या खाजगी अवयवांची खिल्ली उडवणाऱ्या पवारवर केलेली ही पहिलीच कारवाई आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, सेजल पवारने व्हिडिओमध्ये केलेली वक्तव्ये अनुचित आणि अस्वीकार्य आहेत. त्यामुळे, सेजलला तात्पुरते तिच्या कुटुंबाकडे सोपवण्यात आले आहे. ती 15 दिवसांसाठी कॉलेजशी संबंधित कोणत्याही उपक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही. संस्थेने म्हटले आहे की, वाढत्या सार्वजनिक टीकेच्या आणि सोशल मीडियावर तिच्यावर होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर तिची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणी, रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चौकशीदरम्यान सेजल भावुक झाली आणि सतत रडत होती. तिने आपल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल खेदही व्यक्त केला. या वादानंतर तिला जो मानसिक ताण आला आहे, तो लक्षात घेता, संस्थेने तिला नैराश्य किंवा इतर कोणत्याही मानसिक आरोग्य समस्या टाळण्यासाठी व्यावसायिक समुपदेशन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. केईएम रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
या समितीत एक निवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक, एक वरिष्ठ पत्रकार आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील तीन प्राध्यापकांचा समावेश असेल. ही समिती व्हायरल व्हिडिओची चौकशी करेल, प्रकरणाशी संबंधित तथ्यांची पडताळणी करेल आणि या वादाच्या परिणामाचे मूल्यांकन करेल. समितीला सात दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, त्यानंतर संस्था आणि संबंधित अधिकारी पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतील. प्रशासनाने सांगितले की, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढला जाणार नाही. तसेच, तपास पूर्णपणे निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेने केला जाईल, असेही सांगण्यात आले.