उबाठापेक्षा बचत गटात जास्त सदस्य असतात, नितेश राणेंचा ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला

नाशिक येथे आयोजित करण्यात आलेल्या उद्धव ठाकरे गटाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनावर भाजप नेते नितेश राणे यांनी कठोर शब्दांत टीका केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी या कार्यक्रमाला मोठे राजकीय अधिवेशन नसून केवळ मर्यादित स्वरूपाची बैठक असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, या कार्यक्रमातून राज्यातील जनतेला किंवा पक्ष कार्यकर्त्यांना कोणतेही ठोस मार्गदर्शन मिळणार नाही. त्यामुळे या अधिवेशनाचे राजकीय महत्त्व वाढवून सांगितले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या संघटनात्मक ताकदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि संघटनात्मक रचना यांसंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत आयोजित केलेल्या अधिवेशनाला फारसे महत्त्व देता येणार नाही, असे त्यांचे मत होते. महाराष्ट्रात विविध राजकीय कार्यक्रम होत असतात, त्यापैकीच हा एक कार्यक्रम असल्याचे सांगत त्यांनी या अधिवेशनाचा प्रभाव मर्यादित राहील, असा दावा केला.
या टीकेदरम्यान राणे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी असा आरोप केला की, शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून पक्ष दूर गेला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी जपलेले हिंदुत्वाचे विचार आणि आजची राजकीय दिशा यामध्ये मोठा फरक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या मुद्द्यावरून त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरही अप्रत्यक्ष टीका केली.
उबाठा पक्ष कुठेय, उबाठाला तुम्ही पक्ष समजता? उबाठापेक्षा बचत गटात जास्त सदस्य असतात. आमच्या कोकणातले मुंबईत सदस्य त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत, असा टोला नितेश राणेंनी लगावला.
राणे यांनी महाविकास आघाडीतील काँग्रेससोबतच्या संबंधांवरूनही उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी आरोप केला की, शिवसेनेच्या पारंपरिक भूमिकेपेक्षा वेगळे राजकारण सध्या पाहायला मिळत आहे. काँग्रेससोबतची जवळीक ही पक्षाच्या मूळ विचारसरणीशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वादाला हवा मिळाली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप वाढताना दिसत आहेत. नाशिकमधील अधिवेशन आणि त्यावर झालेली प्रतिक्रिया हे त्याचेच उदाहरण मानले जात आहे. एका बाजूला उद्धव ठाकरे गट संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसऱ्या बाजूला भाजपकडून त्यांच्यावर सातत्याने टीका केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.