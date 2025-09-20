मुंबईकरांनो लक्ष द्या! भालचंद्र मार्ग ते टिळक पुलापर्यंत वाहनांना 'नो एन्ट्री', कारण काय?मुंबईकरांनो लक्ष द्या! भालचंद्र मार्ग ते टिळक पुलापर्यंत वाहनांना 'नो एन्ट्री', कारण काय?

Prabhadevi Bridge: एल्फिन्स्टन म्हणजेच प्रभादेवी पूल बंद करण्यात आल्यामुळं गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांनी रोष व्यक्त केला होता. अटलसेतू ते वरळी सी लिंक जोडणीसाठी उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. यासाठी एल्फिन्स्टन पूल बंद करण्यात आला आहे. पूल बंद केल्यामुळं पर्यायी मार्गावरील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने वाहतुकीत काही बदल केले आहेत. दादर पूर्वेकडील भालचंद्र मार्ग (प्रीतम हॉटेल) ते टिळक उड्डाण पुलाकडे युरोनियन बंगालोपर्यंत वाहनांना प्रवेशबंदी असणार आहे. गुरुवारी रात्रीपासून ते 17 ऑक्टोबरपर्यंत हे आदेश लागू असणार आहेत. तोपर्यंत नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे अवाहन पोलिसांनी केले आहे. वाहतुक मुख्यालय आणि व मध्य विभागाच्या पोलिस उपायुक्त डॉ दिपाली धाटे यांनी हे आदेश दिले आहेत.
दादर परिसरातील होणारी वाहतुककोंडी टाळण्यासाठी आणि पादचारी व वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी मार्गात बदल करण्यात आल्याचे वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या पर्यायी मार्गाचा वाहनचालकांनी वापर करावा, असं अवाहन पोलिसांनी केले आहे.
सर भालचंद्र मार्ग, दादर पूर्व ते टिळक उड्डाणपूलाकडे युरोनियन बंगलो, दादरपर्यंत वाहतुकीस बंदी असणार आहे. तर बी.एस.रोड दादर (पू) व दादर रेल्वे स्थानक पूर्वेकडून सर भालचंद्र मार्ग या रास्त्यावरुन टिळक उड्डाणपुलाकडे तसेच टिळक उड्डाणपुलाकडे जाणाऱ्या वाहनांना ज्ञानजीवनदास मार्गाने ब्रॉडवे जंक्शन येथून डावे वळण घेत डॉ. बी. ए. मार्गावरून दादर टीटी सर्कल, टिळक उड्डाण पूल असे जाता येईल.
सकाळी 7 वाजल्यापासून ते रात्री 11 पर्यंत टिळक ब्रिजवरून दादर टर्मिनसकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी पुढील आदेश येईपर्यंत पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. टिळक ब्रिजवरून टर्मिनसकडे जाणाऱ्या वाहनांना दादर पश्चिमेकडून व दादर पूर्वेकडून येणारी वाहने कोतवाल गार्डन वनमाळी चौक टिळक ब्रिज रॅम्प आणि पुढे दादर टर्मिनसच्या दिशेने जाता येईल.
दादर टर्मिनसकडून बाहेर जाणाऱ्या वाहनांना रेल्वे 5 प्लॅटफॉर्म नं. 7 गेट माटुंगा रोडने-कमला रामणनगर वसाहत रेल्वे कर्मचारी वसाहत गेट (कॅनरा बँक) कटारिया मार्गाने डावे वळण घेऊन माहीम किंवा सायनकडे वा इच्छितस्थळी जाण्यासाठी वापर करता येईल. मात्र, ही वाहने कोणत्याही परिस्थितीत ठरलेल्या वेळेपूर्वी टिळक ब्रिजकडे येणार नाहीत, असेही वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रभादेवी (एल्फिन्स्टन) पूल बंद करण्यात आला आहे कारण अटल सेतू ते वरळी सी लिंक जोडण्यासाठी उड्डाणपूल बांधण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी पूल बंद करणे आवश्यक आहे.
पूल गुरुवार (18 सप्टेंबर 2025) रात्रीपासून 17 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत बंद राहणार आहे.
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि पादचारी व वाहनचालकांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी पर्यायी मार्गांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच, ठराविक रस्त्यांवर वाहनांना प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे.