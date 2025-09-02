English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शाहरुखची लेक सुहाना खान अडचणीत, अलिबागमध्ये...; 13 कोटी पाण्यात? सरकार करणार कारवाई; नक्की घडलं काय?

Shah Rukh Khan Daughter In Legal Trouble: शाहरुख खानची 25 वर्षीय लेक आता कायदेशीर अडचणीत सापडल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये शाहरुखच्या कुटुंबाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 2, 2025, 08:43 AM IST
शाहरुखची लेक सुहाना खान अडचणीत, अलिबागमध्ये...; 13 कोटी पाण्यात? सरकार करणार कारवाई; नक्की घडलं काय?
सुहाना खानच्या अडचणी वाढल्या? (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Shah Rukh Khan Daughter In Legal Trouble: बॉलिवूडचा किंग खान अभिनेता शाहरुख खानची मुलगी सुहाना अडचणीत आली आहे. विशेष म्हणजे अलिबागमध्ये सुहानाने खरेदी केलेल्या संपत्तीमुळे ती आता अडचणीत सापडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाकडून लागवडीसाठी दिलेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना परस्पर विकल्याचे हे प्रकरण आहे. अलिबागमधील थळ येथे उघडकीस आलेल्या प्रकरणामधील वादग्रस्त जमीन अभिनेता शाहरुख खान यांची मुलगी अभिनेत्री सुहाना खानला विकण्यात आली आहे. नोंदणीकृत साठे कराराद्वारे विकलेल्या जमिनीची आता चौकशी सुरू झाली आहे.

...म्हणून अलिबागला पसंती

अलिबागच्या तहसीलदारांना याप्रकरणी दोन दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी दिले आहेत. अलिबागच्या निसर्गात अनेकजण प्रेमात पडले आहेत. त्यामुळे अलिबागच्या जागेला सोन्याचे दिवस आले आहेत. जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध असल्याने अगदी तासाभरात मुंबईहून अलिबागमध्ये पोहोचता येत असल्याने अनेक कलाकारांसह शाहरुख खानची मुलगी सुहाना हिनेही अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील जागा खरेदी केली होती. मात्र, तिने खरेदी केलेली जमीन वादात सापडली आहे.

जमीन शासनाकडे देण्याची मागणी; जमिनीची किंमत किती?

थळ येथील सर्व्हे नंबर 345/2 मधील 0.60.70 हेक्टर जमीन लागवड आणि वापरासाठी नारायण विश्वनाथ खोटे यांना 1968 मध्ये शासनाकडून देण्यात आली होती. जमीन देताना ती जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय गहाण, विक्री अथवा इतरांच्या नावावर करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती, मात्र खोटे यांच्या वारसांनी ही जमीन जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेताच 2023 मध्ये परस्पर सुहाना हिला नोंदणीकृत साठे कराराद्वारे 12 कोटी 91 लाखांना विकल्याचे समोर आले आहे. विक्री व्यवहारावर अलिबागमधील अॅड. विवेक ठाकूर यांनी आक्षेप घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय झालेला साठेकरार रद्द करावा, कारवाई करून जमीन शासनाकडे देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. वादात असलेले जमीन ही 78 हजार स्वेअर फूट इतकी आहे.

FAQ

सुहाना खान कोणत्या कारणामुळे अडचणीत सापडली आहे?
सुहाना खानने अलिबागमधील थळ येथे खरेदी केलेली जमीन वादग्रस्त ठरली आहे. ही जमीन शासनाने लागवडीसाठी दिली होती, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ती विकण्यात आल्याने चौकशी सुरू झाली आहे.

सुहाना खानने खरेदी केलेली जमीन कोठे आहे आणि तिची किंमत किती आहे?
सुहाना खानने अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील सर्व्हे नंबर 345/2 मधील 0.60.70 हेक्टर जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीची किंमत 12 कोटी 91 लाख रुपये आहे.

या जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार कधी झाला?
जमिनीचा व्यवहार 1 जून 2023 रोजी नोंदणीकृत साठे कराराद्वारे झाला होता.

