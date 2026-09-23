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बायको, मुलीसमोरच मॅनेजर पुजाची ओढणी पकडून शाहरुख खानने...; 'लालबागचा राजा'च्या दरबारातील Video ची चर्चा, पडले दोन गट

शाहरुख खान सोमवारी काही ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी गेला होता. त्यावेळी तो 'लालबागचा राजा'च्या मंडपातही आलेला. तेव्हा घडलेला एक प्रसंग सध्या चांगलाच व्हायरल होतोय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:36 AM IST
बायको, मुलीसमोरच मॅनेजर पुजाची ओढणी पकडून शाहरुख खानने...; 'लालबागचा राजा'च्या दरबारातील Video ची चर्चा, पडले दोन गट
Image Credit: शाहरुखच्या कृतीने वेधलं लक्ष (फोटो सोशलम मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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