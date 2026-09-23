बायको, मुलीसमोरच मॅनेजर पुजाची ओढणी पकडून शाहरुख खानने...; 'लालबागचा राजा'च्या दरबारातील Video ची चर्चा, पडले दोन गट

बॉलिवूडचा सुपरस्टार आणि किंग खान अशी ओळख असलेला शाहरुख खानने गणेशोत्सवानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद घेतला. टी सिरीजच्या कार्यालयाबरोबरच शाहरुखने सोमवारी, 21 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' मंडळाला भेट दिली. यावेळी त्याची पत्नी गौरी खान, मुलगी सुहाना खान आणि दीर्घकाळापासून त्याची मॅनेजर असलेली पूजा ददलानी त्याच्यासोबत होत्या.
निळ्या रंगाचा कुर्ता परिधान केलेला शाहरुख आपल्या कुटुंबासह भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेलेल्या मंडपातून सुरक्षारक्षकांच्या गराड्यातून हळूहळू राजाच्या पायापर्यंत पोहोचला. लालबागचा राजाच्या दरबारातील सायंकाळच्या आरतीमध्येही शाहरुख आणि त्याचे कुटुंबीय सहभागी झाले. शाहरुख सहकुटुंब लालाबागचा राजाच्या दर्शनाला आल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. अनेक चाहत्यांना शाहरुखची ही कृती भावली. त्यामुळे शाहरुखचे फॅन पेजेस, चाहत्यांनी तर सर्वच माध्यमांवरुन हे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले. या दरम्यान एका व्हिडीओने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.
शाहरुखच्या या भेटीदरम्यानचा एक क्षण सध्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये टीपला गेला आहे. यामध्ये गौरी आणि सुहाना जवळच उभ्या असताना शाहरुखने त्याची मॅनेजर पूजाच्या ओढणीने स्वत:चा चेहरा पुसला. शाहरुखने अगदी सहज केलेली कृती पाहून सोशल मीडियावरील अनेकजण गोंधलून गेलेत. अनेकांना हा व्हिडीओ पाहून असा प्रश्न पडला की, शाहरुखने आपल्या पत्नीची किंवा मुलीची ओढणी का वापरली नाही? त्याने त्याच्या मॅनेजरचीच ओढणी स्वत:चा चेहरा पुसण्यासाठी का वापरली असावी? याबद्दल अनेकजण वेगवेगळ्या शक्यता व्यक्त करत आहेत. मात्र शाहरुखने हे असं का केलं याचं ठाम उत्तर कोणालाच सांगता आलेलं नाही. तरी यावर इंटरनेटवर जोरदार चर्चा सुरु आहे हे मात्र खरं.
काही नेटकऱ्यांनी शाहरुखच्या या कृतीवरुन दोन गट पडल्याचं दिसत आहेत. यापैकी पहिल्या गटाने शाहरुखच्या या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "त्याने स्वत:च्या पत्नीची ओढणी का वापरली नाही?", "पत्नी किंवा मुलीची ओढणी वापरण्याऐवजी (त्याने हे असे का केले)?" आणि "चेहरा पुसण्यासाठी त्याने आपल्या पत्नीचा स्कार्फ का वापरला नाही?" अशा अनेक कमेंट्स या व्हायरल व्हिडीओवर पाहायला मिळत आहेत.
तर दुसरीकडे, काहींनी शाहरुखची बाजू घेतली असून त्याच्या कृतीमध्ये काहीच चुकीचं नसल्याचं म्हटलं आहे. शाहरुख आणि पूजा ददलानीचे घनिष्ठ व दीर्घकालीन व्यावसायिक नातेसंबंध असल्याचं अधोरेखित केले. शाहरुखने पुजाच्या ओढणीने चेहरा पुसणे ही फार सहज आणि उस्फूर्तपणे घडलेली कृती असल्याचं म्हणत गरज नसताना याचं अधिक विश्लेषण करु नये असंही म्हटलं आहे.
शाहरुखबरोबरच आतापर्यंत 'लालबागचा राजा'च्या चरणी क्रिकेटर रोहित शर्मा, जाहीर खान, परिणीती चोप्रा यासारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी भेट दिली आहे.