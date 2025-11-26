राणीबागेतील शक्ती वाघाच्या मृत्यूचे नेमके कारण आले समोर, श्वसननलिकेत हाड अडकल्याने नव्हे तर...

Shakti Tiger Death: राणीबागेतील 9 वर्ष 6 महिने वयाच्या नर रॉयल बंगाल वाघ ‘शक्ती’चा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली होती. 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12.15 वाजता त्याचा मृत्यू झाला. पण याचे कारण समोर आले नव्हते. दरम्यान वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाकडून यावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे.
‘शक्ती’ वाघाच्या मृत्यूचे खरे कारण श्वसननलिकेत हाड अडकणे हे नाही, तर न्यूमोनिया बाधा (Payogranulomatous Pneumonia) होऊन श्वसन प्रणाली पूर्णपणे बंद पडणे (Respiratory Failure) हे असल्याचे प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालातून समोर आले आहे.
शक्ती व करिश्मा ही रॉयल बंगाल वाघांची जोडी 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील सिद्धार्थ उद्यानातून देवाण-घेवाण तत्त्वावर मुंबईत आणली गेली होती. आगमनापासूनच ही जोडी प्राणिसंग्रहालयाचे सर्वात मोठे आकर्षण बनली होती. पर्यटक विशेषतः शक्ती-करिश्माला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने येत असत. शक्तीच्या मृत्यूनंतर आता फक्त 3 वर्षीय ‘जय’ (नर) आणि साडेअकरा वर्षीय ‘करिश्मा’ (मादी) हे दोनच वाघ प्रदर्शनासाठी उपलब्ध आहेत.
15 नोव्हेंबर 2025 रोजी शक्तीने अन्न ग्रहण केले नाही. त्यामुळे त्याला तात्काळ पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले व पाण्यात औषध मिसळून देण्यात आले. १६ नोव्हेंबरला त्याने थोडे कोंबडीचे मांस खाल्ले व पाणी प्यायले; परंतु त्यानंतर उलटीचा उमाळा (Retching) आला. १७ नोव्हेंबरला आरोग्य तपासणीसाठी पिंजऱ्यात घेताना अचानक अपस्माराचे झटके (Convulsion) आले आणि काही मिनिटांतच त्याचा मृत्यू झाला. यापूर्वी शक्तीला कसल्याही आजाराची लक्षणे दिसली नव्हती.
मृत्यूच्या 2 तास 15 मिनिटांतच (दुपारी 2.30 वा.) मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय (परळ) येथील पॅथॉलॉजी विभागाच्या प्राध्यापकांच्या पथकाने शवविच्छेदन केले. प्राथमिक अहवालात न्यूमोनियामुळे श्वसनक्रिया बंद पडल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आला. शक्तीचे अवयवांचे नमुने नागपूर येथील गोरेवाडा वन्यजीव संशोधन केंद्रात पुढील तपासणीसाठी पाठवले आहेत; त्यांचा अंतिम अहवाल येणे बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
