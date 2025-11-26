English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राणीबागेतील शक्ती वाघाच्या मृत्यूचे नेमके कारण आले समोर, श्वसननलिकेत हाड अडकल्याने नव्हे तर...

Shakti Tiger Death: ‘शक्ती’ वाघाच्या मृत्यूचे खरे कारण श्वसननलिकेत हाड अडकणे हे नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 26, 2025, 06:10 PM IST
राणीबागेतील शक्ती वाघाच्या मृत्यूचे नेमके कारण आले समोर, श्वसननलिकेत हाड अडकल्याने नव्हे तर...
शक्ती वाघ

Shakti Tiger Death: राणीबागेतील 9 वर्ष 6 महिने वयाच्या नर रॉयल बंगाल वाघ ‘शक्ती’चा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली होती. 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12.15 वाजता त्याचा मृत्यू झाला. पण याचे कारण समोर आले नव्हते. दरम्यान वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाकडून यावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. 

‘शक्ती’ वाघाच्या मृत्यूचे खरे कारण श्वसननलिकेत हाड अडकणे हे नाही, तर न्यूमोनिया बाधा (Payogranulomatous Pneumonia) होऊन श्वसन प्रणाली पूर्णपणे बंद पडणे (Respiratory Failure) हे असल्याचे  प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालातून समोर आले आहे.

शक्ती व करिश्मा ही रॉयल बंगाल वाघांची जोडी 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील सिद्धार्थ उद्यानातून देवाण-घेवाण तत्त्वावर मुंबईत आणली गेली होती. आगमनापासूनच ही जोडी प्राणिसंग्रहालयाचे सर्वात मोठे आकर्षण बनली होती. पर्यटक विशेषतः शक्ती-करिश्माला पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने येत असत. शक्तीच्या मृत्यूनंतर आता फक्त 3 वर्षीय ‘जय’ (नर) आणि साडेअकरा वर्षीय ‘करिश्मा’ (मादी) हे दोनच वाघ प्रदर्शनासाठी उपलब्ध आहेत.

कशी झाली आजाराची सुरुवात?

15 नोव्हेंबर 2025 रोजी शक्तीने अन्न ग्रहण केले नाही. त्यामुळे त्याला तात्काळ पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले व पाण्यात औषध मिसळून देण्यात आले. १६ नोव्हेंबरला त्याने थोडे कोंबडीचे मांस खाल्ले व पाणी प्यायले; परंतु त्यानंतर उलटीचा उमाळा (Retching) आला. १७ नोव्हेंबरला आरोग्य तपासणीसाठी पिंजऱ्यात घेताना अचानक अपस्माराचे झटके (Convulsion) आले आणि काही मिनिटांतच त्याचा मृत्यू झाला. यापूर्वी शक्तीला कसल्याही आजाराची लक्षणे दिसली नव्हती.

शवविच्छेदन आणि पुढील तपासणी

मृत्यूच्या 2 तास 15 मिनिटांतच (दुपारी 2.30 वा.) मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय (परळ) येथील पॅथॉलॉजी विभागाच्या प्राध्यापकांच्या पथकाने शवविच्छेदन केले. प्राथमिक अहवालात न्यूमोनियामुळे श्वसनक्रिया बंद पडल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आला. शक्तीचे अवयवांचे नमुने नागपूर येथील गोरेवाडा वन्यजीव संशोधन केंद्रात पुढील तपासणीसाठी पाठवले आहेत; त्यांचा अंतिम अहवाल येणे बाकी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

FAQ 

प्रश्न: भायखळा प्राणिसंग्रहालयातील शक्ती वाघाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला?

उत्तर: शक्तीचा मृत्यू श्वसननलिकेत हाड अडकल्याने नव्हे, तर न्यूमोनिया बाधा (Payogranulomatous Pneumonia) झाल्याने श्वसन प्रणाली पूर्णपणे बंद पडल्यामुळे (Respiratory Failure) झाला. हे मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शवविच्छेदनाच्या प्राथमिक अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

प्रश्न: शक्तीला आजाराची लक्षणे कधी दिसायला लागली आणि उपचार काय केले?

उत्तर: १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून शक्तीने अन्न घेणे बंद केले. त्याला पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली ठेवून पाण्यात औषध दिले. १६ नोव्हेंबरला थोडे मांस खाल्ल्यावर उलटीचा त्रास झाला. १७ नोव्हेंबरला तपासणीदरम्यान अचानक अपस्माराचे झटके येऊन दुपारी १२.१५ वाजता मृत्यू झाला.

प्रश्न: आता भायखळा प्राणिसंग्रहालयात किती आणि कोणते वाघ प्रदर्शनासाठी आहेत?

उत्तर: शक्तीच्या मृत्यूनंतर आता फक्त दोनच वाघ प्रदर्शनासाठी उपलब्ध आहेत: ३ वर्षीय नर वाघ ‘जय’ आणि साडेअकरा वर्षीय मादी वाघिण ‘करिश्मा’.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

