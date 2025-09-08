'आमचा आत्मा कधी भेटला नाही; पण…' शंतनु नायडूनं हात हाती घेत पहिल्यांदा शेअर केला गर्लफ्रेंडसोबतचा फोटो

शंतनु नायडू या कोणत्याच ओळखीची गरज नाही. बिझनेसमन आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्तव रतन टाटा यांचा मित्र अशी शंतनु नायडूची ओळख. वयाच्या 32 व्या वर्षी स्वतःची यशस्वी बिझनेसमन अशी स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. कायमच आपल्या स्वभावामुळे चर्चेत असलेला शंतनु आज एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आहे. त
शंतनु नायडूने पहिल्यांदाच आपल्या गर्लफ्रेंडसोबतचा फोटो शेअर केला आहे. शंतनुने गर्लफ्रेंडचा हात हातात घेतलेला फोटो शेअर केला आहे. त्याने इंस्टाग्रामला 6 फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये गर्लफ्रेंडचा फोटो जाणीवपूर्वक लपवला आहे. एक छान पोस्ट आणि ईमोजी टाकून ही पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमुळे अनेक मुलींचा अपेक्षाभंग झाला असेल.
'आमचा आत्मा कधी भेटला नाही; ते एकमेकांना आठवत आहे, अशी पोस्ट शंतनुने लिहिली आहे. या फोटो मालिकेत शंतनुने खूप खास फोटो पोस्ट केलेत. दोघे वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसत आहेत, ती त्याच्या मागे लपून एक सेल्फी काढताना खेळकरपणे पोझ देत आहे. तसेच प्लॅटफॉर्मवर गप्पा मारत आहे, लंडनच्या नॅशनल गॅलरीमध्ये कारंज्याजवळ बसली आहे, एका शांत रेस्टॉरंट पोझमध्ये दिसत आहे आणि शेवटी, ती तिच्या हाताने तिचा चेहरा झाकताना दिसत आहे.
वयाच्या ३२ व्या वर्षी, शंतनू नायडू हे रतन टाटांच्या जवळच्या विश्वासूंपेक्षा खूप जास्त आहेत. ते प्रथम टाटा ग्रुपमध्ये इंजिनिअरिंग इंटर्न म्हणून सामील झाले आणि हळूहळू टाटा ट्रस्टमध्ये जनरल मॅनेजर बनले, जे त्यांच्या तीक्ष्ण दृष्टी आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणीसाठी ओळखले जातात.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि कॉर्नेलच्या जॉन्सन ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे माजी विद्यार्थी, नायडू यांना हेमीटर उद्योजकता पुरस्कार सारख्या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. रतन टाटांसोबतचे त्यांचे दुर्मिळ नाते अनेकदा लक्ष वेधून घेत आले आहे आणि आता, त्यांचे वैयक्तिक जीवनच चर्चेत आहे.
शंतनु नायडू कोण आहेत?
शंतनु नायडू हे एक यशस्वी उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक आणि टाटा समूहाचे जनरल मॅनेजर (हेड- स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्हज, टाटा मोटर्स) आहेत. त्यांचा जन्म 1993 मध्ये पुणे येथे एका तेलुगु कुटुंबात झाला. ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगचे पदवीधर आणि कॉर्नेल जॉन्सन ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमधून एमबीए धारक आहेत. रतन टाटा यांचे जवळचे सहकारी आणि मित्र म्हणून ते विशेषतः ओळखले जातात. त्यांनी टाटा ट्रस्टमध्ये 2017 पासून काम सुरू केले आणि सध्या टाटा मोटर्समध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
शंतनु नायडू आणि रतन टाटा यांचे नाते कसे आहे?
शंतनु नायडू आणि रतन टाटा यांचे नाते प्रोफेशनल आणि वैयक्तिक दोन्ही पातळीवर खूप जवळचे होते. 2014 मध्ये शंतनु यांनी टाटा एल्क्सीमध्ये काम करताना आवारा कुत्त्यांना रस्त्यावरील अपघातांपासून वाचवण्यासाठी रिफ्लेक्टिव्ह कॉलर बनवले, ज्याने रतन टाटा यांचे लक्ष वेधले. यामुळे त्यांची पहिली भेट झाली आणि पुढे रतन टाटा यांनी शंतनुला त्यांचे सहाय्यक म्हणून काम करण्याची संधी दिली. 2022 मध्ये शंतनु टाटा ट्रस्टचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर बनले. रतन टाटा यांनी त्यांच्या वसीयतमध्ये शंतनु यांचा शिक्षण कर्ज माफ केले आणि त्यांच्या ‘गुडफेलोज’ स्टार्टअपमधील हिस्सा त्यांना दिला.
शंतनु नायडू यांनी कोणत्या स्टार्टअप्स सुरू केल्या आहेत?
शंतनु नायडू यांनी खालील प्रमुख स्टार्टअप्स सुरू केली आहेत:
मोटोपॉज (Motopaws): ही संस्था रस्त्यावरील कुत्त्यांना रात्री अपघातांपासून वाचवण्यासाठी रिफ्लेक्टिव्ह कॉलर प्रदान करते. ही संस्था भारतातील 17 शहरांमध्ये कार्यरत आहे.
गुडफेलोज (Goodfellows): हे स्टार्टअप ज्येष्ठ नागरिकांना भावनात्मक आणि दैनंदिन गरजांसाठी तरुण सहकाऱ्यांशी जोडते. यामध्ये किराणा सामान खरेदी, औषधांची व्यवस्था किंवा डॉक्टरकडे जाण्यासाठी मदत यांचा समावेश आहे. रतन टाटा यांनी या स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक केली होती.
बुकीज (Bookies): हा एक सायलेंट रीडिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट आहे, जिथे लोक सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन शांतपणे वाचन करतात. हा उपक्रम मुंबई, पुणे, बेंगलुरु येथे सुरू आहे आणि लवकरच जयपूर, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आणि सूरतमध्ये विस्तार होणार आहे.