Marathi News
गौतम अदानींमुळे देशाच्या राजकारणात लवकरच मोठा भूकंप? पुढच्या वर्षी...

Sharad Pawar Likely To Join NDA: राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असतानाच एका मोठ्या नेत्याने केलेल्या दाव्याने एकच खळबळ उडाली आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा दावा करण्यात आलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 31, 2025, 07:42 AM IST
बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य -पीटीआय आणि एक्सवरुन साभार)

Sharad Pawar Likely To Join NDA: नवीन वर्षात महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात एक मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता राज्यातील बड्या नेत्याने व्यक्त केली आहे. सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकींची धूमधाम असून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन्ही शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरेंची मनसे असे सर्वच प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांच्या साथीने आणि अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात उभे आहेत. राजकीय तडजोडी केल्या जात असून वेगवेगळ्या आघाड्या आणि युतींच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारणानुसार जवळपास सर्वच पक्षांनी एकमेकांशी जुळवून घेत या निवडणुकींना सामोरे जाण्याचं निश्चित केलं आहे. मात्र असं असतानाच या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या एका कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात भारताच्या राजकारणात एक मोठी घडामोड घडेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पवार आणि एनडीएमध्ये अदानी करणार मध्यस्थी?

भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक आणि जगातील 11 वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या गौतम अदानींच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रसचे संस्थापक शरद पवार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पुण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढत असून ही एकत्रीकरणाची पहिली पायरी असल्याचं मत, काँग्रेसचे नेते आणि माजी विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलं आहे. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या धुरळ्यादरम्यान वडेट्टीवार यांनी केलेल्या विधानामुळे वेगळ्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. वडेट्टीवार यांनी, "उद्योगपती अदानी यांच्या मध्यस्थीने शरद पवार एनडीएमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे," असं म्हटलं आहे.

या युतीची पहिली पायरी गाठली ती...

पुढे बोलताना वडेट्टीवर यांनी, "मोदींनाही लोकसभेत खासदारांची गरज आहे. शरद पवार यांच्याकडेही आमदार कमी आहेत. पुण्यात दोन्ही गट एकत्र आल्याने एकत्रीकरणाची पहिली पायरी गाठल्याचे स्पष्ट झाले असून पुण्यातील ही युती स्थानिक स्तरावरची तात्पुरती युती ठरते का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे," असं मोठं विधान केलं आहे. खरोखरच पुण्यातील ही पहिली स्थानिक स्तरावरील युती तात्पुरती ठरते की पुढे यामधून इतर मार्गांवर राज्याचं आणि पर्यायाने देशाचं राजकारण जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

बारामतीत होते गौतम अदानी

28 डिसेंबर रोजी बारामतीमध्ये विद्या प्रतिष्ठानच्या 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स' या संस्थेच्या उद्घाटनासाठी गौतम अदानी प्रमुख पाहुणे म्हणून सपत्नीक उपस्थित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अदानी यांचे बारामती विमानतळावर स्वागत केलं. तिथून अदानींच्या कारचं सारथ्य आमदार रोहित पवार यांनी केलं. कार्यक्रमस्थळी अदानींचं स्वागत करण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. तर शरद पवारांनी अदानींचे मुख्य इमारतीमध्ये स्वागत केलं. या वेळी भाषणादरम्यान अदानींनी शरद पवार माझे मेंटॉर असल्याचं म्हटलं. तर सुप्रिया सुळेंनी गौतम अदानी हे पवार कुटुंबाच्या जवळची व्यक्ती असल्याचं सांगत ते भावासारखे असल्याचं सांगितलं होतं.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

