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शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट? 2 गट पडले, दोघांची टोकाची मतं; एक म्हणतो काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ तर दुसरा...

शरद पवारांच्या पक्षाबद्दल मागील पाच महिन्यांपासून उलट सुलट चर्चा सुरु असतानाच आता पक्षामध्येच पक्षाच्या भविष्यावरुन दोन गट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत असून नेमकं काय म्हणणं आहे या दोन्ही गटांचं जाणून घेऊयात

Published: Jun 30, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:54 AM IST
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट? 2 गट पडले, दोघांची टोकाची मतं; एक म्हणतो काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ तर दुसरा...
Source: Bureau

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