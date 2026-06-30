/शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट? 2 गट पडले, दोघांची टोकाची मतं; एक म्हणतो काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ तर दुसरा...

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये चार वर्षांमध्ये दुसरी फूट पडल्यानंतर आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्येही पक्षाच्या भवितव्यावरुन दोन गट पडल्याचं वृत्त आहे. जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अजित पवारांचं विमान अपघातामध्ये निधन झाल्यानंतरही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनिकरणाच्या जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आता राष्ट्रवादीमध्येच भविष्यातील पक्षाची वाटचाल कशी असावी यावरुन दोन गट पडले आहेत. यापैकी एका गटाने काँग्रेसमध्ये विलिन होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे मात्र दुसऱ्या गटाला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्यात रस आहे. यासाठी या गटाने सरकारमध्ये म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीसोबत जात सत्तेस सहभागी होण्याचं मत नोंदवल्याची माहिती मिळत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या पक्षाचा विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यानंतर 20 खासदार ममता बॅनर्जींना सोडून गेले. या खासदारांनी छोट्या पक्षात सहभागी होत सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधींनी ममतांना तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष मूळ काँग्रेसमध्ये विलिन करणयाची ऑफर दिल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यानंतर शरद पवारांचा पक्षही आता काँग्रेसमध्ये विलिन करावा अशी चर्चा याच महिन्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्येही रंगली होती. भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर असा खोचक सल्ला शरद पवारांना दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
असं असलं तरी आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत जोरदार विचारमंथन सुरु आहे. या विचारमंथनादरम्यान दोन गट पडल्याचं उघडपणे दिसून येत आहे. एका गटाने काही आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या काँग्रेसमध्ये विलिन होण्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षासाठी हेच योग्य ठरेल असं मत नोंदवलं आहे. तर दुसऱ्या गटाला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवलं पाहिजे असं वाटतं. पक्षाचं अस्तित्व कायम ठेवत सरकारमध्ये सामिल व्हावे असे दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे. मात्र दोन्ही गटांची मतं वेगळी असली तरी सध्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील आमदार, खासदारासंदर्भात सत्ताधारी पक्षांपैकी कोणाचंही कोणत्याही पद्धतीचे ॲापरेशन सुरू नसल्याने शरद पवारांच्या पक्षाला तात्पुरता दिलासा मात्र नक्की मिळाला आहे.
ऑपरेशन टायगर नंतर ऑपरेशन तुतारीची देखील राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा असल्याचं दिसून आलं होतं. ठाकरेंचे सहा खासदार फुटून पक्षातून बाहेर पडले तेव्हा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्येही फूट पडेल असं बोललं जात होतं. मात्र तसं काहीही झालं नसलं तरी शरद पवारांच्या पक्षातही भविष्यातील वाटचालीबद्दल अंतर्गत मतप्रवाहात दुही असल्याचं उघड झालं आहे.