राज ठाकरेंसोबत युती केल्यानंतर मातोश्रीवर खलबतं! तिसरा भिडूही सामील होणार? बैठकीतून बाहेर पडताच म्हणाले 'मुंबईत आमची ताकद...'

Jayant Patil meets Uddhav Thackeray at Matoshree: मुंबईसह सात महापालिकांसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या मनसे-शिवसेनेने युती जाहीर केली आहे. मनसे आणि शिवसेनेचं जागावाटप अंतिम टप्प्यात आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 06:30 PM IST
 Jayant Patil meets Uddhav Thackeray at Matoshree: मुंबईसह सात महापालिकांसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या मनसे-शिवसेनेने युती जाहीर केली आहे. मनसे आणि शिवसेनेचं जागावाटप अंतिम टप्प्यात असून, जागावाटप जास्त ताणलं जाऊ नये असं स्वत: राज ठाकरेंनी सांगितलं आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला या युतीमध्ये जागा आहे की नाही? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं जागावाटपावरुन अडलं असल्याची माहिती आहे. यादरम्यान आज जयंत पाटील यांनी मातोश्रीवर जाऊन शिवसेनेच्या नेत्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी माध्मयांशी बोलताना सकारात्मक चर्चा झाली, पण निर्णय झाला नाही अशी माहिती दिली. 

"उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षासोबत चर्चा करण्यासाठी आम्ही आलो होतो. पण अद्याप आम्ही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलो नाही. आम्ही महाविकास आघाडीचे घटक आहोत, म्हणून शिवसेनेसोबत आघाडी व्हावी असा प्रयत्न आहे. पण अद्याप निर्णयावर आलेलो नाही. काँग्रेस, शिवसेना आणि महाविकास आघाडी मुंबईत एकत्रित यावी अशी आमीच धारणा होती. पण ते दोन मोठे पक्ष आहेत. आमचा पक्ष मुंबई शहरात तेवढा ताकदीचा नाही, यामुळे शिवसेनेसोबत चर्चा करत आहोत. सकारात्मक चर्चा झाली आहे. पण निष्कर्षापर्यंत आलेलो नाही," असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं आहे. 

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "राष्ट्रवादीचे नगरसेवक जिथे होते, त्या जागा आम्हाला सुटाव्यात असं आमच्या पक्षाचं म्हणणं आहे. त्यादृष्टीने चर्चेचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे". आमच्या पक्षाने जिल्ह्याला, शहरांना अधिकार दिले आहेत. त्यांनी त्यांच्या स्तरावर शक्य असेल त्यादृष्टीने युती करण्यास शरद पवारांनी सांगितलं आहे. शक्यतो महाविकास आघाडीच्या घटकांना प्राधान्य द्यावं अशा सूचना दिल्या आहेत". 

"आमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावं यादृष्टीने काही लोकांचा प्रयत्न सुरु आहे," असं सांगत त्यांनी शरद पवार एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याचा दावा फेटाळून लावला. महानगरपालिकेच्या निवडणका महाविकास आघाडीसोबत लढवायच्या असा प्रयत्न आहे आणि तो यशस्वी होईल असंही ते म्हणाले. काँग्रेस महाविकास आघाडीचा घटक असून, त्यांच्याशीही चर्चा सुरु आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. 

प्रशांत जगताप यांनी पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांनी खंत व्यक्त केली. त्यांनी पक्ष सोडून जायला नको होतं असं जयंत पाटील म्हणाले. "प्रशांत जगताप आमचे चांगले कार्यकर्ते होते. मला दु:ख वाटतंय की त्यांनी पक्ष सोडला, आम्ही सांगितल्यानंतर मागची विधानसभा निवडणूक लढण्याचा आग्रह शिवसेनेने मागे घेतला होता. शिवसेनेने आपला उमेदवार थांबवून त्यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांनी विधानसभा लढवली, पण यश आलं नाही. महानगरपालिकेचे अध्यक्ष म्हणून काही काळ काम करत होते. त्यांची माझ्याशी चर्चा झाली नाही. मुंबईत एकदा भेट झाली तेव्हा थोडा वेळ चर्चा करता आली. त्यांनी पक्ष सोडून जायला नको होतं असं मला वाटतं", असं त्यांनी सांगितलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

