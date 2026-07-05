'...तेव्हाच राजकीय कारकीर्दीस पूर्णविराम लागला, पवारांसह आदित्य ठाकरेंसोबतही...', रोखठोकमधून सचिन अहिरे यांच्यावर हल्लाबोल

सचिन अहिरांनी साथ सोडल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या रोखठोकमधून त्यांच्यावर टीका केलीये. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडल्यानंतर शरद पवार अहिरांकडे पाहतही नव्हते असा दावा राऊतांनी केलाय. जसा शरद पवारांसोबत विश्वासघात झाला तसा आदित्य ठाकरेंसोबतही झाल्याचं राऊत म्हणालेत.
'फडणवीस-शिंदे यांचे राजकारण हे विश्वासघातकी, बेइमान निर्माण करण्याचे'
मोदी आणि शहांना देशातील सर्वच राजकीय पक्ष फोडायचे आहेत. त्यांचाही टॉलस्टॉयच्या कथेतला धावणारा म्हातारा झाला आहे. शिवसेनेचे सहा खासदार फोडले, आता आमदार सचिन अहिर गेले. सचिन अहिर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवसेनेत आले (फोडले) ते काही संत-सज्जनांचे कार्य पुढे नेण्यासाठी नक्कीच नाही. अहिर यांना पवारांनी सर्व काही दिले. मानप्रतिष्ठा, सत्ता, सुरक्षा. तरीही ते फुटले तेव्हा शिवसेनेत आनंदाचे वातावरण होते. अहिर फुटले तेव्हा दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. अहिर फुटले व शिवसेनेत आले हे मी श्री. पवार यांना सांगितले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरची अस्वस्थता मला जाणवली. “मी त्याला काय द्यायचे बाकी ठेवले होते? सर्व काही दिले,” असे ते म्हणाले. पुढे अनेक दिवस सार्वजनिक कार्यक्रमांत पवार हे सचिन अहिर यांच्याकडे ढुंकूनही पाहत नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने तो विश्वासघात होता. तोच विश्वासघात अहिर यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या बाबतीत केला. फडणवीस-शिंदे यांचे राजकारण हे विश्वासघातकी, बेइमान निर्माण करण्याचे आहे. त्यामुळे राज्यात विश्वासघाताचे पीक ते काढत आहेत, अशी टीका सामनाच्या रोखठोकमधून करण्यात आले आहे.
'...तेव्हाच अहिरे यांच्या राजकीय कारकीर्दीस पूर्णविराम लागला'
रश्मी पुराणिक यांनी समाज माध्यमांवर या विश्वासघाताबद्दल मत व्यक्त केले. ते सगळ्यांनाच लागू पडते. त्या म्हणतात, “सचिन अहिर हे मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. 2019 विधानसभा निवडणुकीआधी अचानक सकाळी उठून ते शिवसेनेत आले. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते तडफडत म्हणाले, झोपलेल्या, बेसावध माणसाच्या डोक्यात दगड घालून ते गेले. आज तोच दगड भल्या सकाळीच बेसावध शिवसेनेच्या डोक्यात घालून अहिर शिंदे गटाकडे गेले. अहिर यांनी आपला रेकार्ड कायम ठेवला.” या सगळ्यात सचिन अहिर यांची चूक नाही. अहिर यांच्यासारख्यांमुळेच राजकारण अडते व शिवसेनेसारखे पक्ष थांबतात असे ज्यांना वाटते त्यांची चूक मोठी. शिवसेनेचे संघटन आजही भक्कम आहे व ते आयाराम-गयाराम यांच्यासारख्यांमुळे नाही, तर सामान्य जनता व शिवसैनिकांच्या पाठबळामुळेच ते आजही भक्कम आहे. सचिन अहिर यांचा पराभव वरळी मतदारसंघात शिवसेनेचे सुनील शिंदे यांनी केला होता तेव्हाच अहिर यांच्या राजकीय कारकीर्दीस पूर्णविराम लागला होता. मात्र शिवसेनेने अहिरांना जीवदान दिले, आमदार केले. ते अहिर यापुढे ठाकरे व शिवसेनेविरुद्ध उभे ठाकतील, असंही यात उल्लेख करण्यात आलंय.
'शिंदे हे महाराष्ट्राचे राजकारण पूर्ण नासवायला निघाले'
एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे राजकारण पूर्ण नासवायला निघाले आहेत. महाराष्ट्र असा कधीच नव्हता. एकनाथ शिंदे हे व्यक्तिगत द्वेषाने पछाडले आहेत व या द्वेषाला काडी लावण्याचे काम दिल्लीतील त्यांचे मालक रोज करत आहेत. महाराष्ट्राचे संस्कार, संस्कृतीशी या लोकांना काहीच देणेघेणे नाही. महाराष्ट्र पूर्णपणे बुडवायचे काम दिल्ली करत आहे व दिल्लीला रसद पुरवण्याचे काम फडणवीस, शिंदेंसारखे मराठी राजकारणी करत आहेत. या पापात सहभागी होणाऱ्यांना कोणताही स्वाभिमान राहिलेला नाही. फडणवीस यांच्या भोवती व्यापारी, बिल्डर आणि शिंदे यांच्या भोवती ठेकेदार व गुंड टोळ्या उघडपणे घेराबंदी करून उभ्या आहेत. सत्ता याच टग्यांसाठी राबवली जात आहे. जे खासदार फुटले त्यांनी असे कोणते राष्ट्रीय सुरक्षेचे कार्य केले की, त्यांना सशस्त्र पोलीस गाड्यांची सुरक्षा सरकारने द्यावी? हे खासदार शिवसेनेत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांना भेटत नव्हते, निधीचा दमडा देत नव्हते, मात्र तेच खासदार ‘फुटून’ शिंदेंकडे जाताच मुख्यमंत्री त्यांना स्वतःच्या चेंबरमध्ये बोलवून सन्मानाने निधी देतात. जणू हा निधीचा पैसा शिंदे-फडणवीस स्वतःच्या शेतातून निर्माण करतात. बेइमानीला हे उघड उत्तेजन आहे. सचिन अहिर हे 30 जूनला सकाळी 11.30 पर्यंत शिवसेनेच्या बाकावर बसले. तेथून उठले व शिंदे गटातर्फे उपसभापतीपदाचा अर्ज भरायला निघाले तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री या बेइमान वरातीत सामील झाले. छत्रपती शिवराय व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे लोक कोणता संदेश देत आहेत? महाराष्ट्र आता स्वाभिमान्यांचा राहिला नसून बेइमान लोकांचा झाला आहे आणि सरकार या बेइमानांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे, देवेंद्र फडणवीसांसह दिल्लीतील नेत्यांसोबत एकनाथ शिंदेंवरही टीका करण्यात आली.