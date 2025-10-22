English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Share Market Holiday : शेअर मार्केट आज बंद असणार का? BSE-NSE वर दिवाळीचा काय परिणाम?

बुधवारी 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) बंद आहेत. बलिप्रतिपदानिमित्त शेअर बाजारातील व्यवहार स्थगित आहेत. या दिवशी देशभरात गोवर्धन पूजा, बलिप्रतिपदा आणि विक्रम संवत नवीन वर्ष साजरे केले जाते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 22, 2025, 08:40 AM IST
Share Market Holiday : शेअर मार्केट आज बंद असणार का? BSE-NSE वर दिवाळीचा काय परिणाम?

Share Market Holiday : आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आज, बुधवार, 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी बंद आहेत. बलिप्रतिपदानिमित्त शेअर बाजारातील व्यवहार स्थगित आहेत. या दिवशी देशभरात गोवर्धन पूजा, बलिप्रतिपदा आणि विक्रम संवत नववर्ष साजरे केले जाते. आज बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स आणि करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजार बंद राहतील.

Add Zee News as a Preferred Source

काल शेअर बाजार मुहूर्त व्यापारासाठी खुले होते. यापूर्वी, मंगळवार, 22 ऑक्टोबर रोजी दिवाळीनिमित्त मुहूर्त व्यापार आयोजित करण्यात आला होता, जो दुपारी 1.45 ते 2.45 पर्यंत चालला होता. दरवर्षी दिवाळीला हा व्यापार सत्र आयोजित केला जातो आणि हिंदू नववर्षाची शुभ सुरुवात म्हणून साजरा केला जातो.

आज, 22 ऑक्टोबर रोजी बलिप्रतिपदा मुळे शेअर बाजार बंद आहे. आज बलिप्रतिपदा मुळे बाजार बंद असल्याने, गुंतवणूकदारांना दिवाळीच्या आठवड्यात जवळजवळ दोन दिवसांचा व्यापार ब्रेक मिळाला आहे. उद्या, गुरुवार, २३ ऑक्टोबर रोजी शेअर बाजार सामान्य वेळेत पुन्हा सुरू होईल.

2025 मध्ये बीएसई आणि एनएसईमध्ये एकूण १४ अधिकृत सुट्ट्या आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यामध्ये महाशिवरात्री, होळी, ईद-उल-फित्र, महावीर जयंती, गुड फ्रायडे, महाराष्ट्र दिन, स्वातंत्र्य दिन, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दिवाळी, बलिप्रतिपदा, गुरु नानक जयंती आणि नाताळ यासारख्या सुट्ट्यांचा समावेश आहे. या सर्व सुट्ट्या बीएसई आणि एनएसई दोन्ही एक्सचेंजेसच्या इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज विभागांना लागू होतात.

महाशिवरात्री – 26 फेब्रुवारी

होळी - 14 मार्च

ईद-उल-फित्र – 31 मार्च

महावीर जयंती – 10 एप्रिल

आंबेडकर जयंती – 14 एप्रिल

गुड फ्रायडे - 18 एप्रिल

महाराष्ट्र दिन – 1 मे

स्वातंत्र्य दिन – 15 ऑगस्ट

गणेश चतुर्थी - 27 ऑगस्ट

गांधी जयंती/दसरा – 2 ऑक्टोबर

दिवाळी मुहूर्त ट्रेडिंग - 21 ऑक्टोबर

बलिप्रतिपदा – 22 ऑक्टोबर

गुरु नानक जयंती – 5 नोव्हेंबर

ख्रिसमस डे - 25 डिसेंबर

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
stock market holiday 2025nse holiday todaybse holiday todaydiwali balipratipadasamvat 2082

इतर बातम्या

कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज, 'स्लीपर'च...

भारत