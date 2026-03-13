English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मराठी अस्मिता पुन्हा एकदा धोक्यात? फिनिक्स मॉलमधील पुस्तक प्रदर्शनात एकही मराठी पुस्तक नसल्याने शिवसैनिक आक्रमक

मराठी अस्मिता पुन्हा एकदा धोक्यात? फिनिक्स मॉलमधील पुस्तक प्रदर्शनात एकही मराठी पुस्तक नसल्याने शिवसैनिक आक्रमक

Mumbai News: लोअर परळच्या फिनिक्स मॉममध्ये गेल्या चार दिवसांपासून पु्स्तक प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे. ज्यामध्ये एकही मराठी पु्स्तक नसल्याने शिवसैनिक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 13, 2026, 03:17 PM IST
Phoenix Mall Book Exhibition: लोअर परळ परिसरातील फिनिक्स मॉलमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. यावेळी मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मराठी भाषा आणि अस्मितेच्या सुरक्षेसाठी मनसैनिक आणि शिवसैनिक नेहमीच पुढे असतात. आपल्या मायबोलीला न्याय मिळवून देताना कोणतीही कसर सोडत नाहीत. दरम्यान, या पुस्तक प्रदर्शनात मराठी भाषेतील एकही पुस्तक नाही असे समोर आले आहे. यावर ठाकरेंच्या शिवसेनेने संताप व्यक्त केला आहे. आणि आयोजकांना चांगलाच धडा शिकवला आहे. 

लोअर परळच्या मॉलमधील पुस्तक प्रदर्शनात एकही मराठी पुस्तक नाही

मराठी भाषा दिन साजरा होऊन फक्त काहीच दिवस उलटून गेले. मात्र, महिना दिनाचे ऑचित्य साधून गेल्या चार दिवसांपासून फिनिक्स मॉलमध्ये पुस्तर प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे. ज्यामध्ये हिंदी, इंग्रजी एवढेच काय तर, फ्रेंच पुस्तकेही आहेत पण एकही मराठी पुस्तक नाही. महाराष्ट्राच्या मुंबईत भरवल्या जाणाऱ्या या पुस्तक प्रदर्शनात एकही मराठी पुस्तक नसल्याने ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. 

 

आक्रमक शिवसैनिकांनी आयोजकांना विचारला जाब 

दरम्यान, लोअर परळच्या स्थानिक नगरसेविका अबोली खाडे आणि शिवसैनिकांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली. मराठी बहुल परिसरात असलेल्या या मॉलमध्ये भरवलेल्या पुस्तक प्रदर्शनात शेकडो परदेशी भाषिक पुस्तके आहेत मात्र, एकही मराठी पुस्तक का नाही? असा जाब आयोजकांना विचारण्यात आला. पण याबाबत आयोजकांकडून स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. तसेच मराठी भाषेतील जुनी पुस्तके विकत घेण्यासही आयोजकांनी नकार दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आक्रमक शिवसैनिकांनी फिनिक्स मॉल येथील पुस्तक प्रदर्शनचे स्टॉल उधळून लावले. 

 

राजकीय नेते या प्रकरणाची दखल घेणार का? 

गेल्या काही काळात मराठी भाषा आणि मराठी माणूस याबाबत घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फिनिक्स मॉलमध्ये घडलेली ही घडना अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. विशेष म्हणजे हा मॉल वरळी विधानसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत येतो, ज्याचे प्रतिनिधित्व शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे करतात. या भागातील नगरसेवकांसह लोकप्रतिनिधीही शिवसेनेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आता मराठी भाषेच्या अस्मितेबाबत भूमिका मांडणारे राजकीय नेतेही या प्रकरणाची दखल घेणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

