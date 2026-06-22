/ठाकरेंच्या शिलेदारांमध्ये गैरसमज अन् विरोधी पक्षनेते पद... थेट फडणवीसांकडे गेलं प्रकरण; भास्कर जाधवांनी सांगितलं वादाचं कारण

शिवसेनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रवेश करताना भास्कर जाधव आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचा दावा करणारा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. भास्कर जाधव प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना अचानक एक कार हॉर्न वाजवू लागल्याने भास्कर जाधवांनी नाराजी व्यक्त केली. ही कार मिलिंद नार्वेकरांची असल्याची आणि भास्कर जाधव नार्वेकरांवर संतापल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाल्यानंतर नार्वेकरांनाही थेट मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीसांना भास्कर जाधवांना विरोधी पक्षनेता करण्याची मागणी केली. दोघांमध्ये सुरु असलेल्या या कुरघोडीच्या राजकारणावरुन खासदार संजय राऊत यांनी दोन्ही नेत्यांना सुबरीने घेण्याचा सल्ला दिला. मात्र आता हा सारा गोंधळ एका गैरसमजामधून झाल्याचं स्पष्टीकरण स्वत: भास्कर जाधवांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिलं आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहामध्ये प्रवेश करण्याआधी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भास्कर जाधवांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "मिलिंद नार्वेकर माझे चांगले मित्र आहेत. त्यांचा गैरसमज झाला असेल. वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला प्रचंड गर्दी होती. अनेक लोकांना आतमध्ये जायचं होतं. माझी गाडी आली तेव्हा शिवसैनिकांनी गरडा घातला. लोकांना समजावत समजावत मी मीडियाशी बोलत गेटच्या आतमध्ये जात होतो. पाठीमागून एक हॉर्न जोरजोरात वाजत होता. बराच वेळ हॉर्न वाजत होता. चार-पाच शिवसैनिक बाजूला पडले. त्या बाई म्हणाल्या नार्वेकरांची गाडी आहे. मला वाटलं विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आहेत ते माझ्या डोक्यात बसलेले आहेत. त्यामुळे एका क्षणात बोलून गेलो, नार्वेकर कोण आहेत? 'नार्वेकर कोण?' हा शब्द त्यांना लागला. नार्वेकरांचे सगळ्या पक्षांसोबत चांगले संबंध आहेत त्यांना मी कणखर समजतो," असं भास्कर जाधव घडलेल्या प्रकाराबद्दल माहिती देताना म्हणाले.
मिलिंद नार्वेकरांनी भास्कर जाधवांना विरोधीपक्ष नेते करण्याची मागणी करत फडणवीसांना टॅग करुन केलेल्या ट्विटबद्दलही भास्कर जाधव बोललेत. "त्यांनी जे ट्विट केलं त्यांचे जे संबंध सगळ्या पक्षासोबत आहेत. त्याचा वापर जर मला विरोधी पक्षनेता म्हणून करता येत असेल तर ते खूप चांगलं आहे," असं भास्कर जाधव म्हणाले.
"माझ्यापेक्षा मिलिंद नार्वेकर यांना जास्त त्रास होतोय मी विरोधी पक्ष नेता नाही याचा. माझ्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मिलिंद नार्वेकरांनी मनावर घेतल्याने मी लवकरच विरोधी पक्ष नेता होईल. माझ्या डोक्यासमोर राहुल नार्वेकर आले. माझ्या डोक्यात फिक्स आहे. ते एवढे हळवे असतील की त्यांना सहन झालं नाही. मी बोललो त्याचं एवढं मला काही वाटलं नाही. ते फस्ट्रेट म्हणाले तरी मी त्यांना हळवा म्हणतो," असंही भास्कर जाधवांनी म्हटलं.