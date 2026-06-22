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ठाकरेंच्या शिलेदारांमध्ये गैरसमज अन् विरोधी पक्षनेते पद... थेट फडणवीसांकडे गेलं प्रकरण; भास्कर जाधवांनी सांगितलं वादाचं कारण

शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमामध्ये प्रवेशद्वाराजवळ घडलेल्या एका प्रकारामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात असून प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेलंय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 22, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:34 PM IST
ठाकरेंच्या शिलेदारांमध्ये गैरसमज अन् विरोधी पक्षनेते पद... थेट फडणवीसांकडे गेलं प्रकरण; भास्कर जाधवांनी सांगितलं वादाचं कारण

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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