'माझ्याकडून चुकून...' मराठीबद्दलच्या 'त्या' विधानावरुन प्रकाश सुर्वेंनी हात जोडून मागितली माफी!

Prakash Surve Apologized: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठीसंदर्भात वादग्रस्त विधान केले होते. यामुळे त्यांच्यावर चहुबाजून टीका होत आहे. सुर्वे यांनी केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. सर्व स्तरातून टीका होऊ लागल्यानंतर प्रकाश सुर्वे यांनी आता हात जोडून माफी मागितली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
मागाठाण्याचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मराठी माझी आई आहे आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण माझी मावशी जगली पाहिजे असं विधान केले होते. यानंतर शिवसेना आणि मनसेकडून त्यांच्यावर टीका केली जात असून मतांच्या लाचारीसाठी हे सर्व सुरु असल्याचं म्हटलं आहे.
"2022 ला आईलाच नमस्कार करुन ते बाहेर पडले. त्यांना आई, माता यामधील फरक कळतो का? मतांच्या लाचारीसाठा वाटेल ते करणारे लोक एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत. आई मेली तरी चालेल, मावशी जगली पाहिजे ही म्हण आहे. याचा अर्थ मतांसाठी लाचारी कोण करत आहे हे दिसत आहे. तुम्ही बाळासाहेबांचे कोणते विचार घेतले आहेत. त्यांनी कधी आईचा अपमान करा आणि आईला रामराम करा असं कधी सांगितलं आहे. हे बोलल्याशिवाय त्यांनी प्रमोशन मिळणार नसल्याने लाचारी आहे," अशी टीका किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे.
"माय मरो मावशी जगो ही म्हण, जेव्हा बाळ लहान असताना गेली तर मावशी आहे असा त्याचा अर्थ आहे. पण यांनी ज्या पद्धतीने त्याची मांडणी केली आहे ती मतं मिळवण्यासाठी लाचारी असून, स्वत:च्या आईलाही मारायला निघाले आहेत अशी प्रवृत्ती आहे. मतांसाठी हे सर्व केलं जात आहे," असा संताप मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी व्यक्त केला आहे.पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "तेजस्वी यादव सांगतात आम्ही मुंबईत उत्तर भारतीय भवन बांधू. सगळ्यांना उत्तर प्रदेश आणि काहींना मुस्लिमांबाबत अचानक प्रेम आलं आहे. निवडणूक आली की हे प्रेम येतं. कारण त्यांना ही मतं हवी असतात आणि हे मिळणार हे माहिती असतं. मराठी मतदार सर्वांमध्ये विभागलेला असतो. पण हे उत्तर भारतीय मतदार एकगठ्ठ मिळणार हे माहिती असताना त्यांचे लाड पुरवण्यासाठी ही विधानं केली जातात".
मराठी माझी माय माऊली आहे.अनावधनाने माझ्याकडून हा शब्द गेला असेल. कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असे आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणाले. माझ्याकडून चुकून शब्द निघाला आल्यामुळे मी मराठी माणसाची माफी मागतो आणि दिलगिरी व्यक्त करत आहे, असे म्हणत आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी हात जोडून माफी मागितली.
त्यांनी स्वतःचा वक्तव्यातून एक सांगितला आहे.मराठी आमची आई आहे मराठी आमची मातृभाषा आहे..चुकून एखादी शब्द बाहेर आला असेल त्याबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केलीय असे मंत्री उदय सामंत म्हणाले. असे असले तरी मराठी वर विश्वास नाही आहे मराठी वर प्रेम नाही आहे असा मनसे कडून प्रयत्न सुरू आहे यामध्ये काही तथ्य नाही. आम्ही जे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काम करतो या मंडळीने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवला आहे. मराठीबद्दल आम्ही जेवढा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे तेवढा कोणी करत नाही आहे. एखादा शब्द चुकीने गेला असेल त्याच्यावरून राजकीय पोळी भाजण्यापेक्षा स्वतः आपण भविष्यात काय करणार आहोत त्यावर विचार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
