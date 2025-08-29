'सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ठाकरेंच्याच बाजूने लागणार', 'महाराष्ट्रात लवकरच...'; खळबळजनक दावा

Supreme Court Shivsena Case: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये भूकंप घडवणाऱ्या शिवसेनेमधील राजकीय संघर्षावरील अंतिम निकालाची महत्त्वाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे त्याप्रमाणे दोन्ही शिवसेनेकडून एकमेकांविरोधातील हल्ले अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. मागील साडेतीन वर्षाहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढल्याला पूर्णविराम मिळण्याचा दिवस निश्चित झाला असून शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाचं यासंदर्भातील खटल्यांचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर महिन्यात लागणार असल्याचे समजते. याच पार्श्वभूमीवर सध्या मुंबईतील गणेशोत्सवादरम्यान झळकलेल्या बॅनरने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या बॅनरवर निकाल ठाकरेंच्या बाजूने लागणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली सरकारमधील 40 आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या सरकारने उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करुन आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार सत्तेत आलेलं आहे. असं असतानाही पक्षावरील हक्कासंदर्भातील निकाल अद्याप लागलेला नाही. मागील साडेतीन वर्षांपासून या प्रकरणावर केवळ तारखा पडत असून निकाल लागलेला नाही. निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या बाजूने निकाल दिलेला असला तरी त्याविरोधातही ठाकरेंच्या सेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली. या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणावरुन शिवसेना हे नाव आणि शिवसेनेचं अधिकृत निवडणूक चिन्ह म्हणजेच धनुष्यबाणावर एकनाथ शिंदेंचा हक्क असणार की उद्धव ठाकरेंचा हे लवकरच ठरणार आहे. यासंदर्भातील तारखांचीही घोषणा झाली आहे.
मुंबईमध्ये शिवसेनेचे पदाधिकारी असलेल्या महेश जाधव यांनी झळकावलेल्या बॅनरमध्ये, 'महाराष्ट्रात लवकरच होणार आंनंदोत्सव' असा उल्लेख आहे. "हो... मी शिवसैनिक बोलतोय," असंही या बॅनरवर नमूद करण्यात आलं आहे. "महाराष्ट्राच्या राजकारणात येणार यू टर्न" असा दावा बॅनरवरुन करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, "सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ठाकरेंच्याच बाजूने लागणार" असंही बॅनरवर म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे या बॅनरवर 'लालबागचा राजा'चा उल्लेखही करण्यात आला आहे. "लालबाग राजा चरणी करणार सर्वात वेगळी प्रार्थना," असं म्हणत बॅनर लावणाऱ्या पदाधिकाऱ्याचा उल्लेख पुढे आहे. "नि:स्वार्थ निष्ठावंत शिवसैनिक महेश जाधव" असा बॅनर लावणाऱ्याने स्वत:चा उल्लेख केलाय. इतक्यावरच न थांबता ठाकरेंची शिवसेना ही, "सामान्य माणसाला उच्च पदावर घेऊन जाणारी एकमेव संघटना," असल्याचंही या बॅनरवर म्हटलंय. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंबरोबरच बॅनरवर शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांचे फोटो दिसत आहेत. हे बॅनर शिवसेना भवनासमोर झळलेत.
14 जुलै 2025 रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील तारीख निश्चित करत प्रकरण 20 ऑगस्ट 2025 रोजी यादीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आता संगणक निर्मित यादीनुसार ही सुनावणी 8 ऑक्टोबर 2025, बुधवारी पुन्हा होणार आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून झाल्यावर कोर्ट अंतिम निर्णय देईल. त्यामुळे शिवसेना कोणाची, याबाबतचा फैसला लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोरच याचा फैसला होणार आहे. ते दुसऱ्या घटनापीठाचे सदस्य असल्याने सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. 19 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबरपर्यंत राष्ट्रपती आणि राज्यपाल वादावर घटनापीठाची सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना खटल्याचा अंतिम निकाल कधी लागणार आहे?
शिवसेना खटल्याचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर लवकरच अपेक्षित आहे. या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालय अंतिम निर्णय देईल.
हा खटला नेमका कशाबद्दल आहे?
हा खटला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाच्या ताब्यात राहील, यासंदर्भातील आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा हा मुद्दा आहे.
मुंबईतील बॅनरवर काय दावे करण्यात आले आहेत?
मुंबईत शिवसेना भवनासमोर महेश जाधव या शिवसेना पदाधिकाऱ्याने लावलेल्या बॅनरवर ठाकरे गटाच्या विजयाचा दावा करण्यात आला आहे.
बॅनरवर “महाराष्ट्रात लवकरच होणार आनंदोत्सव”, “सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ठाकरेंच्याच बाजूने लागणार”, आणि “महाराष्ट्राच्या राजकारणात येणार यू टर्न” असे उल्लेख आहेत.
याशिवाय, “लालबागचा राजा चरणी करणार सर्वात वेगळी प्रार्थना” आणि “शिवसेना ही सामान्य माणसाला उच्च पदावर नेणारी एकमेव संघटना” असा उल्लेखही आहे.
बॅनरवर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रमुख नेत्यांचे फोटो आहेत.