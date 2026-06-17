6 खासदार नॉट रिचेबल होताच रात्री 11.59 वाजता ठाकरेंचा लेटर बॉम्ब; शिंदेंचं 'ऑपरेशन टायगर' फसणार?

Shiv Sena Operation Tiger Uddhav Thackeray Patry Letter: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आज मोठा राजकीय भूकंप होण्याची दाट शक्यता आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांचा एक मोठा गट आज पक्षातून बाहेर पडणार असल्याची चर्चा आहे. जे खासदार उद्धव ठाकरेंची साथ सोडतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे त्यापैकी अनेकजण मंगळवारी रात्री नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाल्याने आज यासंदर्भात मोठी घडामोड अपेक्षित आहे. रात्री अचानक उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार नॅाट रिचेबल झाल्यानंतर हे खासदार दिल्लीमध्ये पोहचत असल्याची माहिती समोर आली. एकीकडे या खासदारांकडून हलचाली सुरु असतानाच दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनंही डॅमेज कंट्रोलसाठी रात्री उशीरापासूनच कंबर कसल्याचं दिसून येत आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी तातडीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक पत्र पाठवलं आहे. यासंदर्भातील माहिती त्यांनी स्वत: सोशल मीडियावरुन दिली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना सभागृहात त्यांच्या रीतसर अधिकृत नेते आणि व्हीप यांच्यामार्फत प्रतिनिधित्व करणारा एकच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता कायम ठेवावी, अशी मुख्य मागणी अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना केली आहे. तसेच, "पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही कथित गटाला किंवा फुटीर गटाला कोणतीही वेगळी मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार किंवा सुविधा देऊ नये," असंही अरविंद सावंत यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे बंडखोरीच्या तयारीत असलेले हे खासदार गट तयार करुन या गटाला मान्यता देण्यासंदर्भातील पत्र लोकसभा अध्यक्षांना देण्याची शक्यता लक्षात घेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं, "असे कोणतेही पत्र प्राप्त झाल्यास, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना प्रथम आपल्या कार्यालयासमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय त्यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये," अशी विनंती अरविंद सावंतांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
याच पत्रामध्ये, "पक्षाकडे कायद्यानुसार अधिकार उपलब्ध आहे. त्यात दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी लागू करण्याचा आणि वर नमूद केलेल्या घटनात्मक तत्त्वांशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही वर्तनासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे," असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.
Earlier today, following the instructions of our Hon'ble Party President Shri Uddhav Thackeray Saheb I have written to the Honourable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji: pic.twitter.com/mR55DbHYvx— Arvind Sawant (@AGSawant) June 16, 2026
त्यामुळे आता रात्री उशीरा अरविंद सावंत यांनी पत्र पाठून केलेल्या या विनंतीवर ओम बिर्ला नेमकं काय उत्तर देतात आणि खरोखरच या पत्रामुळे बंडखोरीच्या तयारीत असलेल्या खासदारांना धक्का बसणार का हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल. या पत्रामुळे खरचं शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरवर काही परिणाम होणार का याबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.