आमदार, खासदारांपाठोपाठ ठाकरेंचे नगरसेवकही फुटणार? कोणी दिला बंडखोरीचा इशारा? 'मुंबईत तुमचे 65...'

Shiv Sena Operation Tiger In Mumbai BMC Also: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली 'ऑपरेशन टायगर'अंतर्गत ठाकरेंच्या शिवसेनेतील 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करुन बंड पुकारलं आहे. बुधवारी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सहा खासदार फुटले आणि मुंबई महापालिकेतही अनेक राजकीय तर्कवितर्क सुरू झाले आहे. बुधवारी महापालिका सभागृहात खासदार संजय दिना पाटील यांची कन्या आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नगरसेविका राजुल पाटील या गैरहजर राहिल्याने चर्चांना उधाण आले असून आमदार, खासदारांनंतर आता ठाकरेंचे महापालिकेमधील नगरसेवकही बंड करणार की काय अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव भांडुपमधील घरी राहणेच राजुल पाटील यांनी पसंत केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, 'गद्दार गेले, संजय दिना पाटील यांच्या कन्येचा एक पाय इकडे आणि एक पाय तिकडे, कन्येचे नंतर बघू,' असा टोला मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी लगावला. फुटलेल्या खासदारांमध्ये संजय दिना पाटीलही असल्याने बुधवारी त्यांच्या भांडुप पश्चिमेकडील श्रद्धांजली कार्यक्रमाला नगरसेविका राजुल पाटील गैरहजर होत्या. संजय दिना पाटील यांच्या घराबाहेर कालपासूनच मोठा बंदोबस्तच तैनात करण्यात आला आहे. संजय दिना पाटील यांच्या घराबाहेरील परिसराला पोलीस छावणीचं स्वरुप आलं आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात बुधवारी ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर आणि माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. मात्र, महापालिकेत चर्चा होती ती शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या सहा खासदारांच्या फुटीची! यावेळी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 65 पैकी 64 नगरसेवक उपस्थित होते. मात्र राजुल पाटील या गैरहजर राहिल्याने त्या नेमक्या कुठे गेल्या ही चर्चा सुरू होती. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या महापालिका सभागृहात उपस्थित राहू शकल्या नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काल झालेल्या बंडखोरीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्केंनीही मुंबई महानगरपालिकेमधील ठाकरेंच्या नगरसेवकांसंदर्भात सूचक विधान केलं आहे. "खासदारांचा विषय सोडा, पण मुंबईत तुमचे 65 नगरसेवक निवडून आले आहेत, पण ते देखील तुमच्याकडे राहतील का? हे आता बघत राहा,” असं म्हस्के म्हणाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. "6 खासदार आमच्याकडे येणार की नाही, हे मला माहीत नाही. पण मुंबई महापालिकेत तुमचे 65 नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्यापैकी किती तुमच्याकडे राहतात, हे बघा. कोणीही तुमच्यासोबत राहणार नाहीत. तुम्ही, आदित्य ठाकरे आणि तुमच्या पक्ष बुडवणारे संजय राऊत हेच तुमच्यासोबत राहतील. याच्याशिवाय तुमच्यासोबत कुणीच राहणार नाही. साधा कार्यकर्ताही तुमच्याकडे राहणार नाही," अशी टीका नरेश म्हस्केंनी केली होती.