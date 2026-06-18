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आमदार, खासदारांपाठोपाठ ठाकरेंचे नगरसेवकही फुटणार? कोणी दिला बंडखोरीचा इशारा? 'मुंबईत तुमचे 65...'

Shiv Sena Operation Tiger In Mumbai BMC Also: उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे आमदार फुटल्यानंतर चार वर्षांनी सहा खासदारही फुटले असतानाच आता याचे परिणाम थेट मुंबईतील राजकारणावर होणार असल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 18, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:35 AM IST
आमदार, खासदारांपाठोपाठ ठाकरेंचे नगरसेवकही फुटणार? कोणी दिला बंडखोरीचा इशारा? 'मुंबईत तुमचे 65...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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