UBT Dussehra Melava: ठाकरेंचा दसरा मेळावा कुठे होणार? सर्वात मोठी अपडेट आली समोर!

Shiv Sena UBT Melava: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा २०२५शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक सोहळा मानला जातो. आगामी महापालिका निवडणुका तसेच वारंवार होणाऱ्या ठाकरे बंधुंच्या भेटी या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा विशेष मानला जातोय. दसरा मेळाव्याला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची उपस्थिती असण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. दरम्यान दसरा मेळाव्याच्या जागेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
यंदा हा मेळावा मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आयोजित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा आवाज पुन्हा एकदा ‘शिवतीर्थ’वर घुमणार आहे. हा मेळावा 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या परंपरेचा भाग आहे, जो शिवसैनिकांसाठी राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून दिशादर्शक ठरताना दिसतो.
यंदाच्या मेळाव्याला विशेष महत्त्व आहे, कारण आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा शिवसेनेची रणनीती आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा ठळकपणे मांडेल. उद्धव ठाकरे यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख नेते कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतील आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करतील. यावर्षी मेळाव्याला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना आमंत्रित करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ठाकरे बंधूंची एकजूट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे. सचिन अहिर यांनी हा मेळावा ‘न भूतो न भविष्यति’ असा असेल, असे सूचक विधान केले आहे.यंदा दसऱ्याला शिवाजी पार्कवर ठाकरेंचा आवाज घुमणार आहे. दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कचे मैदानात निश्चित झाले आहे.मुंबई महापालिकेने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली आहे.
शिवाजी पार्क हे शिवसेनेचे ‘शिवतीर्थ’ मानले जाते, आणि येथील मेळावा पक्षाच्या हिंदुत्व, मराठी अस्मिता आणि सामाजिक मुद्द्यांवरील भूमिका स्पष्ट करतो. यंदा शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य सहकार्यामुळे हा मेळावा अधिक गाजण्याची शक्यता आहे. मात्र, संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले की, हा मेळावा शिवसेनेचा (ठाकरे गट) आहे, आणि राज ठाकरे उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. मुंबईतील शिवसैनिक आणि समर्थक मोठ्या संख्येने या मेळाव्यासाठी एकत्र येतील. उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातून पक्षाची पुढील वाटचाल आणि महायुतीविरोधी रणनीती स्पष्ट होईल. हा मेळावा केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरेल, ज्यामुळे शिवसेनेची मराठी मनातील जागा अधिक दृढ होईल.
शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी वरळी डोम आणि आझाद मैदान या दोन्ही जागेची चाचपणी सुरु होती.आझाद मैदानात परवानगी मिळण्यासाठी शिवसेनेचा प्रयत्न सुरु होते. आझाद मैदानावर होणार शिवसेनेचा दसरा मेळावा
आझाद मैदानावर होण्यावर शिक्कामोर्तब झालंय. वरळी डोम मध्ये जागा कमी पडेल म्हणून आझाद मैदानाला पसंती दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्रश्न: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या दसरा मेळाव्याचे यंदाचे वैशिष्ट्य काय आहे?
उत्तर: यंदाचा दसरा मेळावा मुंबईतील शिवाजी पार्कवर होणार असून, मुंबई महानगरपालिकेने त्यासाठी परवानगी दिली आहे. आगामी महापालिका निवडणुका आणि ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य एकजुटीच्या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा विशेष मानला जात आहे. शिवसेनेची मराठी अस्मिता, हिंदुत्व आणि सामाजिक मुद्द्यांवरील भूमिका यात ठळकपणे मांडली जाईल. उद्धव ठाकरे यांचे भाषण पक्षाची पुढील रणनीती आणि महायुतीविरोधी दृष्टिकोन स्पष्ट करेल.
उत्तर: यंदाच्या मेळाव्याला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना आमंत्रित करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे ठाकरे बंधूंची एकजूट राजकीय चर्चेचा विषय बनली आहे. सचिन अहिर यांनी हा मेळावा ‘न भूतो न भविष्यति’ असा असेल, असे म्हटले आहे. तथापि, संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले की, हा मेळावा शिवसेना (ठाकरे गट) चा आहे आणि राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीची शक्यता कमी आहे.
उत्तर: शिवाजी पार्क हे शिवसेनेचे ‘शिवतीर्थ’ मानले जाते, आणि येथील दसरा मेळावा पक्षाच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक भूमिका स्पष्ट करतो. १९६६ पासून बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेली ही परंपरा शिवसैनिकांसाठी दिशादर्शक आहे. यंदा हा मेळावा आगामी महापालिका निवडणुकीच्या रणनीतीसाठी महत्त्वाचा ठरेल. शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य सहकार्यामुळे हा मेळावा अधिक लक्षवेधी ठरणार असून, मराठी मनात शिवसेनेची जागा दृढ करेल.