Add Zee Business As A Preferred Source
App

शिंदेंकडील 'या' दोन गोष्टींमुळे फडणवीस अडचणीत येणार; ठाकरेंच्या शिवसेनेचं भाकित

"महाराष्ट्रात कधीकाळी स्वाभिमानी छत्रपती शिवरायांचे नाव घेतले की, गद्दारांचे धाबे दणाणत होते. मात्र आता शिवरायांच्या स्वाभिमानी विचारांची रेषा लहान करून गद्दारीची रेषा मोठी करण्याचा आनंद फडणवीस घेत आहेत. गद्दारी हीच महाराष्ट्राची ओळख बनली आहे."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 23, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:43 AM IST
शिंदेंकडील 'या' दोन गोष्टींमुळे फडणवीस अडचणीत येणार; ठाकरेंच्या शिवसेनेचं भाकित

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नरेंद्र दराडेंचा पराभव शिवसेनेच्या जिव्हारी लागला!
Vidhan Parishad Election6:49 PM IST
2
Operation Tiger6:35 PM IST
3
anjali damania6:16 PM IST
4
8th Pay CommissionJun 22
5
Virat KohliJun 22