Marathi News
शिवाजी पार्कमध्ये फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार? पोलीस ठाण्यात रहिवाशांची लेखी तक्रार

Firecrackers in Shivaji Park: शिवाजी पार्कमध्ये फटाके फोडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क रहिवाशी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 19, 2025, 11:48 AM IST
शिवाजी पार्कमध्ये फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार? पोलीस ठाण्यात रहिवाशांची लेखी तक्रार

Firecrackers in Shivaji Park: दादरमधील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानामध्ये फटाके फोडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क रहिवाशी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. या संदर्भात रहिवाशी संघटनेकडून शिवाजी पार्क पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रात्री 10 वाजल्यानंतर शिवाजी पार्कमध्ये फटाके फोडण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, मुंबईत फटाके फोडण्याची अधिकृत वेळ फक्त 8 ते 10 आहे, असं पत्रात नमूद केले आहे. फटाके फोडण्यासाठी जमलेल्या शेकडो लोकांमुळे दरवर्षी शिवाजी पार्कमधील रहिवासी फटाक्यांच्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामुळे खूप अस्वस्थ होतात. 
उद्यानाच्या परिसरात आणि आजूबाजूच्या भागात अनेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत अशी माहिती ही पत्रातून देण्यात आलेली आहे.

शिवाजी पार्क मैदानावर नुकताच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या हस्ते दीपोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं. दीपोत्सव कार्यक्रमाचं उद्घाटन उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हस्ते करण्यात आलं. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात फटाके वाजवण्यात आले. यामुळे झालेला त्रास आणि प्रूदषण यामुळे शिवाजी पार्क आणि आजूबाजूच्या भागातील रहिवाशांनी पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली.

दीपोत्सव कार्यक्रमादरम्यान रात्री उशिरापर्यंत फोडण्यात आले असा रहिवाशांचा दावा आहे. मैदानावर रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजातील फटाके वाजवल्याने त्रास झाल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. 

शिवाजी पार्क रहिवासी संघटनांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शहरात फटाके फोडण्याची वेळ रात्री 8 ते 10 या दोन तासांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, दीपोत्सवाच्या कार्यक्रमात या वेळेचे पालन झाले नाही. परिणामी, परिसरात ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा स्तर झपाट्याने वाढला. पार्क परिसरात अनेक ज्येष्ठ नागरिक राहतात, त्यामुळे या प्रदूषणाचा त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला असल्याचे पत्रात म्हटलं आहे.

आयोजक आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जावी अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात आली आहे. तसंच न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं जाईल अशी आशा व्यक्त केली आहे. पोलीस आदेशाचं उल्लंघन झालं का यादृष्टीने सध्या तपास करत आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाला शिवाजी पार्क परिसराला "शांत क्षेत्र" (Silent Zone) म्हणून जाहीर करून अशा कार्यक्रमांवरील नियंत्रण अधिक कठोर करण्यात यावं अशी मागणी विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे. 

दिवाळी सणात प्रदूषण कमी करण्यासाठी पुढाकार

मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांनी यंदा दिवाळी सणात प्रदूषण कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन पर्यावरणपूरक उपाययोजनांवर भर दिला आहे. यामध्ये कमी धूर करणाऱ्या फटाक्यांचा वापर, सण साजरा करताना पर्यावरणाची काळजी घेणे आणि जागरूकता मोहीम राबवणे यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. शिवाजी पार्क येथील रहिवासी आणि स्थानिक गटांनी फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.स्थानिकांनी पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्यासाठी इको-फ्रेंडली दिव्यांचा वापर आणि प्लास्टिकमुक्त सजावटीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही सहकार्य मिळत आहे.

FAQ

1) शिवाजी पार्कमधील फटाके फोडण्याच्या उल्लंघनाबाबत काय घडले?
शिवाजी पार्क मैदानावर दीपोत्सव कार्यक्रमानंतर रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडले गेले, ज्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या हस्ते आणि उद्धव ठाकरे व कुटुंबीयांच्या सहभागाने झाले. यामुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण वाढले, ज्याचा त्रास रहिवाशांना झाला.

2) मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईत फटाके फोडण्याची वेळ रात्री ८ ते १० या दोन तासांपुरती मर्यादित केली आहे. या वेळेनंतर फटाके फोडणे बेकायदेशीर असून, उल्लंघनकर्त्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. हे आदेश प्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी आहेत.

3) रहिवाशी संघटनेने काय कारवाई केली?
छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क रहिवासी संघटनेने शिवाजी पार्क पोलीस स्थानकात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. यात आयोजक आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने पत्रात ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा उल्लेख केला आहे.

