ना सोनम वांगचुक, ना अभिजीत दीपके....; संजय राऊतांनी या व्यक्तीला दिलं CJP च्या आंदोलनाचं श्रेय, 'फक्त तुमच्यामुळे...'

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरु कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वातील आंदोलनाने वेगळंच रुप घेतलं. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सीजेपीचं सुरु असलेलं आंदोलन आज संसदेपर्यंत पोहोचलं होतं. आपल्या मागण्यांसाठी सीजेपी चांगलीच आक्रमक झाली आहे. आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने कुच करताच या परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला. यामुळे आंदोलन चांगलच पेटलं. यात अनेक जण जखमी झाले आहेत. यादरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली. यामध्ये त्यांनी या आंदोलनाचं श्रेय कोणाचं आहे हे सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी याचं श्रेय सोनम वांगचुक किंवा अभिजीत दीपके यांना दिलेलं नाही. यामागील कारणही समजून घ्या.
संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे आभार मानले आहेत. देशातील मृतांना पुन्हा जिवंत केल्याबद्दल धन्यवाद असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश. माय लॉर्ड सूर्यकांतजी आजच्या या महान आंदोलनाचे श्रेय ह्या एका व्यक्तीला जाते! देशातील मृतांना पुन्हा जिवंत केल्याबद्दल. धन्यवाद", असं संजय राऊत म्हणाले होते.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 20, 2026
My lord Suryakant ji
आज के महान आंदोलन का श्रेय सिर्फइस एक व्यक्ती को जाता है!
देश के मुर्दो को जिंदा करने के लिये
आभार शुक्रिया!
@Wangchuk66
@AmitShah pic.twitter.com/e9kygaK8ry
कॉकरोच जनता पार्टीची सुरुवात होण्यामागे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा हात आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान त्यांनी तरुणांना कॉकरोच म्हटलं होतं. त्यानंतर अभिजीत दीपके यांनी कॉकरोच जनता पार्टी स्थापन केली आणि अल्पावधीत तिला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि संपूर्ण देशभरातून पाठिंबा मिळाला. याच जनाधाराच्या जोरावर आज कॉकरोच जनता पार्टी दिल्लीत इतकं मोठं आंदोलन करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे आभार मानत आहेत.
सकाळी 5 - वांगचूक यांची चिठ्ठी व्हायरल, त्यात हा भारताचा दुसरा स्वातंत्र्य लढा असल्याचं म्हणत आंदोलनाही हाक
सकाळी 5.30 - आंदोलकांनी संसदेवर मोर्चाचं आवाहन केलं
सकाळी 6 - जंतरमंतर भागात बॅरिकेड्स बसवण्यात आले, आंदोलकांनी विरोध केला
सकाळी 6 पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात
सकाळी 7 आंदोलकांनी बॅरिकेडिंग तोडलं, तणाव वाढला
सकाळी 7 जंतरमंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरु
सकाळी 7.15 आणखी मोठ्या संख्येने आंदोलक दाखल झाले
सकाळी 7.30 सीजेपी शिष्टमंडळाला संसदेपर्यंत जाण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी वांगचूक यांनी केली
सकाळी 7.30 वांगचूक यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी तीन अटी ठेवल्या
सकाळी 8 बॅरिकेड्सच्या बाहेर येणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी हटवलं
सकाळी 8.10 जमावबंदी लागू तसच आंदोलनाला परवानगी नाकारली
सकाळी 8.15 जंतरमंतरवरुन संसद अवघ्या दीड किमीवर असल्याने ठिकठिकाणी बॅरिकेडींग केलं
सकाळी 8.30 शांततापूर्ण पद्धतीने संसदेकडे निघणारा मोर्चा असेल असं अभिजीत दिपकेने म्हटलं
सकाळी 9 नवी दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मांचा सीजेपीच्या सदस्यांसोबत संवाद, सुचनांचं पालन करण्याबाबत सांगितंल
सकाळी 9.20 - सुरक्षेचा उपाय म्हणून दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्थानकं बंद करण्यात आली.
सकाळी 9 मोर्चा सुरु होणार होता पण बॅरिकेडींगमुळे आंदोलकांना पुढे जाता येत नव्हतं
सकाळी 9.30 सरकार संवादाचा प्रयत्न असल्याचं सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितलं
सकाळी 10.30 एआयएसएच्या तीन विद्यार्थी नेत्यांनी उपोषण सोडलं
सकाळी 10.45 आपचे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी हे सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी झाले
सकाळी 11 आंदोलकांकडून संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न
दुपारी 11 समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव जंतरमंतरवर पोहोचल्या
दुपारी 12.50 वांगचूक यांनी एका पत्राद्वारे सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होऊ देण्याची विनंती केली
दुपारी 1 अभिजीत दिपकेने उपोषण सोडलं
दुपारी 1 सीजेपीचं शिष्टमंडळ सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी गेलं. तोपर्यंत मोर्चा स्थगित करण्यात आला.
दुपारी 2 सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत ठोस आश्वासन न मिळाल्याचं सौरव दास यांनी सांगितलं
दुपारी 2 जे पी नड्डांकडून आंदोलन स्थगित करण्याचं आवाहन
दुपारी 2.30 आंदोलकांकडून पुन्हा एकदा संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न, पोलिसांनी हुसकावलं
दुपारी 4 पर्यंत पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतलं
दुपारी 4.30 पर्यंत आंदोलनादरम्यान पोलीस, निमलष्करी दलाचे अनेक जवान जखमी
सायंकाळी 5 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांची बैठक पार पडली