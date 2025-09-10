Uddhav Raj Meet: 'तू परत ये...', 'शिवतीर्थ'वरुन उद्धव ठाकरेंना संदेश; राज-उद्धव भेटीचं खरं कारण आलं समोर

Sanjay Raut on Thackeray Brothers Meet: उद्धव ठाकरे आज अचानक राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी शिवतीर्थ येथे भेटण्यासाठी पोहोचल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. याआधी मराठीच्या मुद्द्यावर आणि कौटुंबिक कारणांसाठी भेटलेल्या ठाकरे बंधूंच्या राजकीय भेटीची सुरुवात यानिमित्ताने झाल्याचं बोललं जात आहे. या भेटीत दसरा मेळावा तसंच पालिका निवडणुकीतील युती यासंदर्भात चर्चा झाल्याचे दावे केले जात होते. यादरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी भेटीमागील खरं कारण सांगितलं आहे.
राज ठाकरेंच्या मातोश्रींनी गप्पा मारण्यासाठी बोलावलं असल्याने उद्धव ठाकरे शिवतीर्थवर गेले होते अशी माहिती संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली आहे. या भेटीमागे काहीच राजकीय कारण नव्हतं अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
"उद्धव ठाकरेंसोबत मीदेखील राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी गेलो होतो. तिथे काही राजकीय कार्यक्रम किंवा राजकारण नव्हतं. सत्य असं आहे की, गणपतीच्या वेळी उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या घरी गेले होते. तेव्हा राज ठाकरेंच्या आई म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या मावशी, काकी यांनी निघताना उद्धव ठाकरेंना गर्दी असल्याने बोलता आलं नाही त्यामुळे मला भेटायला तू परत ये असं सांगितलं होतं. त्यानुसार मावशींना म्हणजेच राज ठाकरेंच्या आईला भेटायला उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या घरी गेले होते," अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली आहे.
17 जुलै 2012
छातीत दुखत असल्यानं उद्धव ठाकरे लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले. त्यावेळी अलिबागमधला कार्यक्रम सोडून राज ठाकरेंची धाव घेतली.उद्धव ठाकरेंना डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर राज यांनी स्वतः कार चालवत उद्धव यांना मातोश्रीवर नेले.
10 जानेवारी 2015
जहांगीर आर्ट गॅलरीतल्या उद्धव ठाकरेंच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला राज ठाकरेंची खास उपस्थिती होती.
12 डिसेंबर 2015
शरद पवारांच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त राज आणि उद्धव ठाकरे एकाच व्यासपीठावर दिसले.
27 जानेवारी 2016
राज ठाकरेंचा मुलगा अमित ठाकरेंच्या लग्नात उद्धव ठाकरे यांची खास उपस्थित.
28 नोव्हेंबर 2019
उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीला राज ठाकरेंची उपस्थिती होती.
23 जानेवारी 2021
बाळासाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणाच्या कार्यक्रमात दोन्ही बंधू एकत्र दिसले.
22 डिसेंबर 2024
राज ठाकरेंची बहीण जयवंती ठाकरे-देशपांडे यांच्या मुलाच्या लग्नात उद्धव आणि राज दोघे एकत्र दिसले.
24 फेब्रुवारी 2025
एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मुलाच्या लग्नात राज-उद्धव एकत्र दिसले.
5 जुलै 2025
19 वर्षांनंतर उद्धव आणि राज ठाकरे वरळी येथील एका मेळाव्यात एकाच व्यासपीठावर आले. मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर आणि शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या विरोधात हा मेळावा होता. यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील जवळीक आणि संभाव्य सहकार्याच्या चर्चांना बळ मिळालं.
FAQ
1) उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात युतीची चर्चा का सुरू आहे?
उद्धव ठाकरे (शिवसेना उबाठा) आणि राज ठाकरे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) यांच्यातील युतीची चर्चा प्रामुख्याने मराठी भाषा आणि मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झाली आहे. 2025 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याला या दोन्ही पक्षांनी तीव्र विरोध केला. या विरोधानंतर सरकारने निर्णय मागे घेतला, आणि यशस्वी मेळाव्यात (5 जुलै 2025) उद्धव आणि राज एकत्र दिसले, ज्यामुळे युतीच्या शक्यतेच्या चर्चांना बळ मिळाले.
2) या युतीचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी मराठी भाषा, मराठी माणसाचे हक्क आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी एकत्र येण्याचा हेतू व्यक्त केला आहे. विशेषतः आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (2025 च्या अखेरीस अपेक्षित) मराठी मतांचे एकत्रीकरण करून महायुती (भाजपा-शिवसेना शिंदे गट) आणि इतर पक्षांना आव्हान देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी दावा केला आहे की, या युतीमुळे मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि कल्याण-डोंबिवली येथील निवडणुकांमध्ये मराठी माणूस महापौर होईल.
3) ही युती महा विकास आघाडी (MVA) वर कसा परिणाम करेल?
शिवसेना (उबाठा) ही महा विकास आघाडी (MVA) मधील प्रमुख भागीदार आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांचा समावेश आहे. उद्धव-राज युतीच्या चर्चेमुळे MVA मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, विशेषतः काँग्रेसमध्ये, कारण मनसेने यापूर्वी भाजपाला पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसने मराठी भाषेच्या मुद्द्याला पाठिंबा दिला असला तरी, त्यांनी 5 जुलैच्या मेळाव्याला उपस्थिती नाकारली. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) ने सुप्रिया सुळे किंवा जितेंद्र आव्हाड यांच्याद्वारे प्रतिनिधित्व पाठवले. उद्धव यांनी MVA सोडण्याचे संकेत दिलेले नाहीत, परंतु BMC निवडणुकांसाठी स्वतंत्र युतीचा विचार आहे
27 जुलै 2025
उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’वर भेट दिली. ही भेट कौटुंबिक पातळीवर होती, पण राजकीय चर्चांना कारणीभूत ठरली.
27 ऑगस्ट 2025
उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पत्नी रश्मी ठाकरे, मुलगा आदित्य ठाकरे आणि छोटा मुलगा तेजस ठाकरे यांच्यासह गणेशोत्सवानिमित्त राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी भेट दिली. ही भेट कौटुंबिक स्वरूपाची होती, ज्यात उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने राज ठाकरे यांच्या घरी स्थापित गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं. या भेटीत सुमारे दोन तासांचा वेळ एकत्र घालवला गेला, ज्यात 10 मिनिटांची बंद दाराआड चर्चाही झाल्याचं समजतं.
10 सप्टेंबर 2025
उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या भेटीला शिवतीर्थावर गेले होते. या दोघांमध्ये 2 तास चर्चा सुरु होती.