सर्वोच्च न्यायालय धनुष्यबाण आपल्याला देईल नाहीतर...; उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना भवनात जिल्हाप्रमुख आणि संपर्कप्रमुखांची बैठक घेतली. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीसंबंधी मोठं विधान केलंय. उद्धव ठाकरे या बैठकीत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय शिवसेना पक्षचिन्ह आपल्यालाच देणार. पण जर चिन्ह आपल्याला मिळालं नाही तर ते गोठवलं जाईल. तसंच उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत आगामी निवडणूक 2029 साठी तयारीला लागण्याचे आदेश दिला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली आणि त्यानंतर शिवसेना पक्षामध्ये मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या या बंडानंतर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यावर उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाने आपला दावा केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील आमदारांची संख्या जास्त असल्याने निवडणूक आयोगाने पक्षाचं चिन्ह आणि नाव शिवसेना शिंदे गटाला दिलं. त्यानंतर 2022 पासून या सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल सुनावणी सुरु आहे.
या प्रकरणात चार वर्षांपासून सुनावणी सुरु असून नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्यावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी न्यायालयात शिवसेना ठाकरे गटाकडून बाजू मांडली. दरम्यान त्यानंतर आज शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांचे सर्व जिल्ह्यांचे प्रमुख तसेच विधानसभा मतदारसंघाच्या संर्पक प्रमुखांची बैठक बोलावली असताना तिथे महत्त्वाचे विधान केलं.