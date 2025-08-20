BEST निवडणुकीत 'ठाकरे' हारले! संजय राऊतांची अजब प्रतिक्रिया; म्हणाले 'मी दिल्लीत असल्याने...'

Sanjay Raut on Thackerays Defeat: मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिलं जाणाऱ्या बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागला आहे. ठाकरे बंधूना एकही जागा जिंकता आली नसून, भाजपाने एकहाती विजय मिळवला आहे. यासह बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 12 जागा तर भाजपच्या 9 जागा निवडून आल्या आहेत. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही. दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना आपल्याला निकालाची माहिती नाही अशी अजब प्रतिक्रिया दिली आहे.
बेस्ट पतपेढीच्या निकालाबाबत विचारलं असता त्यांनी म्हटलं की, "माझ्याकडे याविषयी माहिती नाही. मी या विषयाकडे फार लक्ष दिलं नाही. या पतपेढ्यांच्या निवडणुका ट्रेड युनिअनच्या ताकदीवर अवलंबून असतात. माझ्याकडे काय झालं याची पूर्ण माहिती नाही".
भाजपा ठाकरे ब्रँड फेल झाल्याची टीका केल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "ठाकरे ब्रँड कधीच फेल होत नाही. जोपर्यंत माझ्याकडे या विषयावर पूर्ण माहिती येत नाही, कशाप्रकारचे निकाल लागले आहेत समजणार नाही तोपर्यंत मी या विषयावर बोलणार नाही. पतपेढीची निवडणूक म्हणजे काही परीक्षा नाही. ही चाचणी परीक्षाही नाही. लोक एकत्र आले आणि निवडणूक लढले असतील. ज्या युनिअनचे जास्त सदस्य असतात, तिथे बराच काळापासून शरद राव यांचं वर्चस्व आहे. त्यांचं बहुमत पालिकेच्या युनिअनमध्ये असल्याची माझी माहिती आहे. त्यामुळे त्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका पक्षीय बळावर लढल्या जात नाहीत. यात कोणाला मोठं यश किंवा अपयश मिळालं असं वाटत नाही". मुंबईत ज्यांनी निवडणूक लढवली त्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडणून आल्या. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही.
शशांक राव पॅनल - 14
प्रसाद लाड पॅनल - 07
मनसे - शिवसेना - 00
सर्व 21 च्या 21 जागा 'समृद्धी पॅनल'ने जिंकल्या आहेत. 'उत्कर्ष पॅनल'मधून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या मनसेनं निवडणूक लढवली. उद्धव यांच्या पक्षाने 9 आणि मनसेनं 2 जागा लढवल्या. मात्र त्यांना एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही. समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन, बहुजन एम्प्लॉइज युनियन या पाच संघटनाचे सहकार समृद्धी पॅनल एकत्र येऊन लढत आहेत, तर मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांचे उत्कर्ष पॅनल यांच्या विरोधात उभे ठाकले होते.
'जागा दाखवली' असं म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार प्रसाद लाड यांनी ठाकरे बंधुंना टोमणा मारला आहे. "बेस्ट इलेक्शनमध्ये 'ठाकरे' ब्रँड 21 समोर 000," असं वाक्य लाड यांनी पोस्ट केलेल्या फोटोत आहे. तसेच पुढे, "00/21 म्हणजे ब्रँडचे बॉस एकही जागा जिंकू शकले नाहीत," असंही लाड यांनी शेअर केलेल्या फोटोत म्हटलं आहे. फेसबुकवर 'उबाठा आता तरी हवेतून खाली या,' असा खोचक सल्ला प्रसाद लाड यांनी दिला आहे.
जागा दाखवली…. pic.twitter.com/waPJMkMuL9
— Prasad Lad (@PrasadLadInd) August 19, 2025
एकाकडे गमावण्यासाठी काही राहिलेले नाही आणि दुसऱ्याकडे कमावण्यासाठी काही राहिलेले नाही, अशा ‘दोन शून्यां’ची बेरीज केली आणि त्यावर कितीही शून्ये जोडली तरी त्या गणिताचे उत्तर शून्यच येते, हे शाळा न शिकलेल्या मुलांनाही माहीत असलेले उत्तर ओळखले नाही तर काय होईल?… या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी ‘बेस्ट कामगार पतपेढी’च्या निवडणूक निकालाकडे पाहा! कालपर्यंत दोन शून्ये आपली किंमत जोखण्याचे आव्हान देत होती, आज त्यांनाच त्यांची किंमत कळली आहे! असा टोला भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी लगावला आहे.
FAQ
1) बेस्ट निवडणूक 2025 म्हणजे काय?
बेस्ट (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) कर्मचारी सहकारी पतपेढीच्या 2025-2030 या कालावधीसाठी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी 18 ऑगस्ट 2025 रोजी मतदान झाले. या निवडणुकीत 21 जागांसाठी 15,000 मतदारांनी मतदान केले, आणि ही निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीची रंगीत तालीम मानली जाते.
2) निवडणुकीचा निकाल काय झाला?
ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा मिळाली नाही. शशांकराव पॅनलने 14 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने 7 जागा जिंकल्या. ठाकरे बंधूंना हा मोठा धक्का मानला जातो.
3) ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याचे कारण काय होते?
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले. त्यांनी मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि मराठी मतदारांना एकत्रित करण्यासाठी युती केली. ही निवडणूक त्यांच्या राजकीय युतीच्या पहिल्या चाचणी मानली गेली, विशेषत: आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर.
4) या निवडणुकीत कोणत्या पक्षांचा सहभाग होता?
ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनल (शिवसेना-UBT आणि मनसे) व्यतिरिक्त, भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली. शशांकराव पॅनल स्वतंत्रपणे लढले आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्या.