ठाकरेंच्या पहिल्या यादीत 3 अल्पसंख्याक उमेदवार, लोकसभेच्या पाठिंब्याची परतफेड

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाची पहिली उमेदवार यादी समोर आली आहे. या यादीतील उमेदवारांना रविवारी 29 डिसेंबर रोजी रात्री मातोश्रीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून एबी फॉर्म वितरित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. ही उमेदवारांची पहिली यादी आज अधिकृतपणे जाहीर केली जाणार आहे. या यादीत उद्धव ठाकरेंनी अल्पसंख्यांक उमेदवारांना देखील महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील पहिली यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रभाग क्रमांक 62 मधून झीशान चंगेज मुलतानी यांना उमेदवारी दिली आहे. तसेच प्रभाग क्रमांक 64 मध्ये सबा हारुन खानला उमेदवारी दिली आहे. प्रभाग क्रमांक 124 मधून सकीना शेख यांना उमेदवारी दिली आहे.
मुंबईतील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी एक नवीन राजकीय समीकरण समोर आणले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मुंबईत तीन जागांवर विजय मिळवला असून, या विजयात कुर्ला, भायखळा, मुंबादेवी, मानखुर्द शिवाजीनगर आणि अणुशक्तीनगर यांसारख्या मुस्लिम बहुल विधानसभा मतदारसंघांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत, भाजपवर नाराज असलेला मुस्लिम समाज आता मोठ्या प्रमाणावर ठाकरे गटाकडे वळल्याचे चित्र आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. ठाकरे गटासाठी ही जमेची बाजू असली, तरी काँग्रेसच्या पारंपरिक मतपेढीला लागलेला हा सुरुंग त्यांच्यासाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे.
दक्षिण मुंबईतून अरविंद सावंत यांच्या विजयात भायखळा आणि मुंबादेवी या दोन मतदारसंघांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. भायखळा: येथे अरविंद सावंत यांना ८६,८८३ मते मिळाली, तर महायुतीच्या उमेदवार यामिनी जाधव यांना ४०,८१७ मतांवर समाधान मानावे लागले. सावंतांनी येथे ४६,०६६ मतांची मोठी आघाडी घेतली. मुंबादेवी: या मतदारसंघात सावंतांना ७७,४६९ मते मिळाली, तर जाधव यांना ३६,६९० मते मिळाली. येथेही सावंतांनी ४०,७७९ मतांची आघाडी घेतली. अरविंद सावंत यांनी यामिनी जाधव यांचा एकूण ५२,६७३ मतांनी पराभव केला. मात्र, केवळ भायखळा आणि मुंबादेवी या दोन मतदारसंघांतून मिळालेली सुमारे ८० हजारांहून अधिक मतांची आघाडी सावंतांच्या विजयाचे मुख्य कारण ठरली. मुंबईतील इतर जागांवरही (अनिल देसाई आणि संजय दिना पाटील) अशाच प्रकारच्या मतदानामुळे ठाकरे गटाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.