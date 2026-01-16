English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shivsena UBT MNS BMC Election 2026 Winner List: मुंबई महानगरपालिकेतील ठाकरे बंधूंच्या विजेत्या उमेदवारांची यादी

Shivsena UBT MNS BMC Election 2026 Winner List: मुंबई महानगरपालिकेत 20 वर्षांनी पहिल्यांदा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले. पहिल्यांदाच या दोघांनी युती करुन महायुतीला शह देण्याचा प्रयत्न केला. आज लागलेल्या निकालाची संपूर्ण यादी. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 05:54 PM IST
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकाल (BMC Election Result 2026) जाहीर होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी 227 जागांसाठी जवळपास 52.94 टक्के मतदान झालं. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 114 जागांची गरज आहे. बीएमसीमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. तब्बल 20 वर्षांनी महानगरपालिकेत महायुतीला शह देण्यासाठी एकत्र आले. आता मुंबईतील ठाकरे बंधूंच्या विजयाची यादी पाहा एका क्लिकवर. 

उद्धव ठाकरेंच्या विजयी उमेदवारांची यादी 

योगिता कदम- वॉर्ड क्रमांक 37

तुळशीराम शिंदे- वॉर्ड क्रमांक 40

लोणा रावत- वॉर्ड क्रमांक 73

प्रमोद सावंत- वॉर्ड क्रमांक 75

शिवानी परब-वॉर्ड क्रमांक- 77

सोनाली सावे- वॉर्ड क्रमांक 83

पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर- वॉर्ड क्रमांक 87

श्रवरी सदा परब- वॉर्ड क्रमांक 88

गितेश राऊत- वॉर्ड क्रमांक 89

दीपक सावंत- वॉर्ड क्रमांक 111

सुनील मोरे- वॉर्ड क्रमांक 123

सकीना शेख- वॉर्ड क्रमांक 124

चित्रा सांगळे - वॉर्ड क्रमांक 158

मिलिंद वैद्य- वॉर्ड क्रमांक 182

टी.एम जगदीश- वॉर्ड क्रमांक 185

अर्चना शिंदे- वॉर्ड क्रमांक 186

जोसेफ कोळी- वॉर्ड क्रमांक 187

हेमांगी वरळीकर- वॉर्ड क्रमांक 193

निशीकांत शिंदे- वॉर्ड क्रमांक 194

विजय बाणगे- वॉर्ड क्रमांक- 195

पद्मजा चेंबूरकर- वॉर्ड क्रमांक- 196

उर्मिला पांचाळ- वॉर्ड क्रमांक- 200

श्रद्धा पेडणेकर- वॉर्ड क्रमांक- 204

रमाकांत रहाटे- वॉर्ड क्रमांक- 208

सोनम जामसुतकर- वॉर्ड क्रमांक- 210

मनसेच्या विजयी उमेदवारांची यादी

सुरेखा परब- वार्ड क्रमांक 38

विद्या भरतआर्य कांगणे- वार्ड नंबर 74 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

