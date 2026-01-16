Shivsena UBT MNS BMC Election 2026 Winner List: मुंबई महानगरपालिकेतील ठाकरे बंधूंच्या विजेत्या उमेदवारांची यादी

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकाल (BMC Election Result 2026) जाहीर होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी 227 जागांसाठी जवळपास 52.94 टक्के मतदान झालं. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 114 जागांची गरज आहे. बीएमसीमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. तब्बल 20 वर्षांनी महानगरपालिकेत महायुतीला शह देण्यासाठी एकत्र आले. आता मुंबईतील ठाकरे बंधूंच्या विजयाची यादी पाहा एका क्लिकवर.
योगिता कदम- वॉर्ड क्रमांक 37
तुळशीराम शिंदे- वॉर्ड क्रमांक 40
लोणा रावत- वॉर्ड क्रमांक 73
प्रमोद सावंत- वॉर्ड क्रमांक 75
शिवानी परब-वॉर्ड क्रमांक- 77
सोनाली सावे- वॉर्ड क्रमांक 83
पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर- वॉर्ड क्रमांक 87
श्रवरी सदा परब- वॉर्ड क्रमांक 88
गितेश राऊत- वॉर्ड क्रमांक 89
दीपक सावंत- वॉर्ड क्रमांक 111
सुनील मोरे- वॉर्ड क्रमांक 123
सकीना शेख- वॉर्ड क्रमांक 124
चित्रा सांगळे - वॉर्ड क्रमांक 158
मिलिंद वैद्य- वॉर्ड क्रमांक 182
टी.एम जगदीश- वॉर्ड क्रमांक 185
अर्चना शिंदे- वॉर्ड क्रमांक 186
जोसेफ कोळी- वॉर्ड क्रमांक 187
हेमांगी वरळीकर- वॉर्ड क्रमांक 193
निशीकांत शिंदे- वॉर्ड क्रमांक 194
विजय बाणगे- वॉर्ड क्रमांक- 195
पद्मजा चेंबूरकर- वॉर्ड क्रमांक- 196
उर्मिला पांचाळ- वॉर्ड क्रमांक- 200
श्रद्धा पेडणेकर- वॉर्ड क्रमांक- 204
रमाकांत रहाटे- वॉर्ड क्रमांक- 208
सोनम जामसुतकर- वॉर्ड क्रमांक- 210
सुरेखा परब- वार्ड क्रमांक 38
विद्या भरतआर्य कांगणे- वार्ड नंबर 74