English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • एक वर्तुळ पूर्ण, आता जयचंदगिरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंचं अध:पतन सुरू; राऊतांचा सूचक इशारा

'एक वर्तुळ पूर्ण, आता जयचंदगिरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंचं अध:पतन सुरू'; राऊतांचा सूचक इशारा

BMC Election Results 2026 : 'आमच्या हातामध्ये इतकी सत्ता आणि पैसा असता तर भाजपला देश, फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपद आणि शिंदेंना त्यांचं पद टिकवता येणार नाही', राऊतांनी ठकणावूनच सांगितलं...    

सायली पाटील | Updated: Jan 17, 2026, 10:41 AM IST
'एक वर्तुळ पूर्ण, आता जयचंदगिरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंचं अध:पतन सुरू'; राऊतांचा सूचक इशारा
shivsena ubt mp Sanjay raut on bmc election result loss and bjp win targets eknath shinde

BMC Election Results 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच भाजप मोठा पक्ष ठरला असता तरीही आपल्या वाट्याला आलेल्या जागा कमी नाही, असं म्हणताना महायुतीनं ठाकरेंचे जे विद्यमान नगरसेवक फोडसे, त्यापैकी 90 टक्के नगरसेवकांचा पराभव झाल्याची आठवण शिवसेना उबाठाची मुलूखमैदानी तोफ अशी ओळख असणाऱ्या संजय राऊत यांनी करुन दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरेंना मुंबई टिकवता आली नाही का? असं म्हटलं जात असल्यासंदर्भातील प्रश्न विचारला असता, 'आमच्या हातामध्ये इतकी सत्ता आणि पैसा असता तर भाजपला देश, फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपद आणि शिंदेंना त्यांचं पद टिकवता येणार नाही. आमचे 60 नगरसेवक फोडले, त्यातचे 90 ट्कके पराभूत झाले, तुम्ही नावं सांगा... जे नगरसेवक शिंदेंकडे गेले ते सर्व पराभूत झाले. राज आणि उद्धव ठाकरे मिळून आम्ही 71 जागा जिंकलो. या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत मराठी माणूस आमच्यामागे उभा राहिला. ठिक आहे सत्ता नाही पण हे मोठं यश आहे', असं राऊतांनी ठणकावून सांगितलं. 

घात केला नसता तर...

एकनाथ शिंदे यांची तुलना जयचंद अर्थात ज्यानं महाराणा प्रताप यांचा घात केला तसा त्याच्याशी करत तसा घात झाला नसता तर भाजपच्या 100 पिढ्या झाल्या तरी मुंबईत त्यांचा महापौर बसवता आला नसता, हेसुद्धा राऊतांनी लक्षात आणून दिलं. 'एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या माणसांनी जयचंदगिरी केली नसती कर हे नसतं झालं. मला तो प्रसंग आठवतो, शनिवार वाड्यावरली जरीपटला उतरवणारा बाळाजीपंत नातू आणि त्याने स्वता शनिवारवाड्यावर युनियन जॅक फडकावला, ही त्या औकातीदी लोकं आहेत. या बाळाजीपंत नातू आणि जयचंद यांच्या औलादी आहेत', असं म्हणत त्यांनी पक्षफुटीवर कटाक्ष टाकला. 

मनपातील शिवसेनेची कामगिरी आणि विरोधक म्हणून बाकावर बसणं कसं असेल? राऊत काय म्हणाले, वाचा जसंच्या तसं...  

'भाजप आणि शिंदेंकडे 3 चं बहुमत आहे. 118 आहेत ना? म्हणजे साधारण 110 लोकं सभागृहात विरोधात आहेत. त्यात शिवसेना, मनसे आणि काँग्रेसचे 100 वर आहेत. त्यांना महाराष्ट्र किंवा मुंबईतून इकडची ताकद करु देणार नाही. जयचंदला मी इतकंच सांगू इच्छितो, हिंदुरुदय.सम्राट बाळासाहेबांचं जन्मशताब्दी वर्ष सुरू होताना तुम्ही मराठी माणसाठी बेईमानी केली, अदानीचा झेंडा फडकावला. आयुष्यात तुम्हाला मराठी माणूस माफ करणार नाही. मराठी माणूस संतापला आहे. 

ज्या एकजुटीनं तो ठाकरे बंधूंच्या मागे उभा आहे हे अभूतपूर्व यश आहे,. आमच्या 12 ते 13 जागा 50 ते 200 मतांच्या किरकोळ फरकानं पडल्य खुप मोठा संघर्ष आण्ही दिला. सत्तेशी, झुंडशाहीशी आणि पैशाच्या ताकदीशी तरी आम्ही या संख्येपर्यंत आहोत की मनपामध्ये तुम्हाला चुकीचं काम करण्यापासून रोखू शकतो.' 

मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकल्या त्याबबात भाजपचं अभिनंदन करत  ज्याच्या हातात त्या राज्याची सत्ता असते तेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकतात हे सोपं समीकरण त्यांनी अधोरेखित करत प्रत्येक वेळी पैशांचच राज्य राहतं असं नाही, असा टोलाही लगावला. या राज्याचं पुण्य छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून मोठं आहे असं म्हणताना. या निवडणुकीसाठी काँग्रेसची रणनिती वेगळी होती आणि त्याचा योग्य वेळी त्याचा फायदा झाला असं म्हणत आम्ही एक प्रबळ आणि मजबूत विरोधी पक्ष आहोत आणि भाजपच्या तोंडाला फेस आणू, अदानीच्या घशात मुंबई टाकू देणार नाही असं आश्वासक वक्तव्य त्यांनी केलं. 'सत्ता नसली म्हणजे लढाई संपली असं नाही, सत्ता नसताना लढाईला जास्त रंग चढतो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यासाठी जे उतरले ते सत्तेत नव्हते हे मी भाजप आणि जयचंदला सांगू इच्छितो' अशा शब्दांत ते कडाडले. 

हा पराभव मान्य नाही

हा पराभव मान्य नाही, असं ठणकावून सांगताना आम्ही चांगल्या पद्धतीनं लढा दिला. मनसेला आणखी 10 ते 12 जागा मिळणं अपेक्षित होतं. पण, त्यांचेही उमेदवार लहान फरकानं पडले. याला काही वेगळी कारणं आहेत. शिवसेनेनंही मनसेचे उमेदवार जिंकून यावेत यासाठी शर्थ केली, नागरिकांना आवाहन केलं मात्र दुर्दैवानं उमेदवार कमी आले ही वस्तूस्थिती मांडत आपण त्यावर चर्चा करु असं राऊतांनी म्हटलं. 

हेसुद्धा वाचा : 'निराधार, तथ्यहिन... ' BMC Election Result वर अण्णामलईंची पहिली प्रतिक्रिया! 'रसमलाई' म्हणून होते ठाकरेंच्या निशाण्यावर...

'शिवसेना हाच मुंबईतील मूळ पक्ष... आधीच्या मनपामध्ये शिवसेनेची ताकद 84 होती. आम्ही कमी झालो त्यामागे काही कारणं आहेत' असं वक्तव्य करताना शिंदेंच्या प्रभागात उबाठाचा उमेदवार निवडून आला ही ठिणगी आहे हेच त्यांनी विरोधकांच्या लक्षात आणून दिलं. 'आमचं लक्ष मुंबईवर होतं. मात्र आका एक वर्तुळ पूर्ण झालं आहे. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, महानगरपालिका. इथून पुढं एकनाथ शिंदे सरकणार नाहीत. आता त्यांचं अध:पतन सुरू.... भाजप देशभरात कोणतं राजकारण करतंय आणि आम्हाला हिंदुत्वं शिकवतंय यावर आम्ही बोलू. राहिला मुद्दा एमआयएमच्या ताकदीचा तर ते लोकशाही पद्धतीनं निवडून आले आहेत. ठाकरे बंधू युती भविष्यातही कायम असेल, त्याबाबत शंका करण्याचं कारण नाही. आम्ही एकत्र आहोत आणि एकत्र राहू!!!', अशी ठाम भूमिका राऊतांनी ठाकरेंच्या युतीच्या वतीनं मांडली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
BMC Election Results 2026महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Shivsena UBTMP

इतर बातम्या

आदित्य ठाकरेंमुळे ठाकरे बंधूंनी मुंबई महानगरपालिका गमावली?...

महाराष्ट्र बातम्या