English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दरारा कायम! आजारपण, उपचार, नगरपालिका निवडणुका आणि सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात; राऊत पुन्हा कडाडले...

Sanjay Raut Uncut : 'महिनाभरापासून मी कैदखान्यात, उपचार भयंकर...'; कशी आहे संजय राऊतांची प्रकृती?  स्वत:च म्हणाले...  

सायली पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 10:25 AM IST
दरारा कायम! आजारपण, उपचार, नगरपालिका निवडणुका आणि सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात; राऊत पुन्हा कडाडले...
shivsena ubt sanjay raut health update mp make comeback in a political circle after a break ahead of bmc maharashtra Local Body Election

Sanjay Raut Uncut : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी महिनाभरापासून माध्यमं आणि सक्रिय राजकारणापासून दुरावा पत्करला होता. गंभीर आजारपण आणि त्यावर सुरू असणाऱ्या उपचारांना त्यांनी वेळ दिला. ज्यानंतर 1 डिसेंबर रोजी पुन्हा राऊतांनी त्यांच्याच शैलीत राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रकृतीविषयी राऊत काय म्हणाले? 

सोमवार (1 डिसेंबर 2025) रोजीच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान राऊतांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आपल्या आजारपणावर भाष्य केलं. 'प्रकृती पूर्ण सुधारण्यास वेळ लागेल... cr एक महिन्यापासून घरच्या आणि इस्पितळाच्या कैदखान्यात आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंचं माझ्यावर बारीक लक्ष आहे', असं सांगत आपल्याला बाहेर पडण्याची मुभा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तब्येतीत सुधारणा आहे, असं सांगत 'या आजारापेक्षा उपचार भयंकर असतात, मला पूर्ण विश्वास आहे की, मी डिसेंबरपर्यंत पूर्ण बरा होऊन येईन. आता रेडिएशनचा भाग संपला आहे आणि पुढील उपचार सुरू आहेत. पण, माझ्यासारखा माणूस स्वस्थ बसू शकत नाही. बरा असतो तर 100 टक्के महाराष्ट्रभर फिरलो असतो', असं म्हणत त्यांनी प्रकृतीबाबतची अपडेट दिली.

नगरपालिका निवडणुकांमध्ये पैशांचा खेळ... 

'उद्या नगरपालिका निवडणुका आहेत. आणि शिंदे गटाच्या गुलाबो गँगनं सांगितलं आहे आज 1 तारखेला लक्ष्मीदर्शन होणार आहे. आता कुठे लक्ष्मीदर्शन झालेलं आहे त्यावर निवडणूक आयोगानं लक्ष द्यावं. काही ठिकाणी मतामागे 10- 15 हजारांचं लक्ष्मीदर्शन सुरू आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूक ज्यापद्धतीनं सुरू आहे ते पाहता महाराष्ट्रात अशा निवडणुकांमध्ये पैशांचा इतका मोठा खेळ कधी झाला नव्हता. मुळात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका सरकार किंवा मुख्यमंत्री लढवत नव्हते. ते स्थानिक पातळीवरच लढवत होते. पण, आता मी पाहिलं स्थानिक पातळीवर 5- 6 हेलिकॉप्टर निवडणुकांसाठी सत्तेतील तीन पक्ष आणलीयेत हे कधी झालं नव्हतं' असं म्हणत त्यांनी राजकारणातील सद्यस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. 

एकेका पालिकेसाठी 15 ते 20 कोटींचं बजेट असल्याचं सांगत 'ही सत्तेतल्या 3 पक्षांची स्पर्धा आहे. विरोधक निवडणुकीत आहेत पण अशा निवडणुका आम्ही लढल्या नाहीत. या राज्याची निवडणूक संस्कृती उध्वस्त झालीय... फडणवीसांच्या सरकारनं तो उध्वस्त केला आहे. पालिका निवडणुकीत किती पैसे खर्च करावेत यांना मर्यादा नाही याचं कारण तीन पक्षातील स्पर्धा. तू मोठा की मी मोठा.... अशी चढाओढ सुरू असल्याचं वास्तव राऊतांनी मांडताना नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. यावेळी राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांचा तोच दरारा पाहायला मिळाला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
ShivsenaUBTSanjay Rautubt sanjay raut health updatesanjay raut comeback

इतर बातम्या

खतरनाकच असतंय! ओमराजे निंबाळकरांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शि...

महाराष्ट्र बातम्या