  • मुंबई बातम्या
  • नितिमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये; KDMC त मनसे- शिंदेंची हातमिळवणी राज ठाकरेंना अमान्य! राऊत स्पष्टच बोलले..

'नितिमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये; KDMC त मनसे- शिंदेंची हातमिळवणी राज ठाकरेंना अमान्य!' राऊत स्पष्टच बोलले..

Sanjay Raut on MNS alliance with Eknath Shinde Shivsena in KDMC : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं सत्तास्थापनेसाठी शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाला पाठींबा दिल्याचं वृत्त समोर येताच राज्यातील अनेक नेत्यांचं लक्ष या अनपेक्षित आघाडीकडे वळलं आणि...   

सायली पाटील | Updated: Jan 22, 2026, 10:42 AM IST
'नितिमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये; KDMC त मनसे- शिंदेंची हातमिळवणी राज ठाकरेंना अमान्य!' राऊत स्पष्टच बोलले..
shivsena ubt sanjay raut on mns alliance with Eknath Shinde Shivsena in KDMC and raj thackeray uddhav thackeray stand latest update

Sanjay Raut on MNS alliance with Eknath Shinde Shivsena in KDMC : महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर महापौरपदी कोण विराजमान होणार इथपासून सत्तास्थापनेच्या अनेक समीकरणांनी डोकं वर काढल्याचं पाहायला मिळालं. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेचा राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाकडून मिळणारा पाठिंबा अशाच सत्तासमीकरणांपैकी एक, ज्यानं सर्वांच्याच नजरा वळवल्या. मात्र या भूमिकेवर ठाकरेंची शिवसेना आणि संजय राऊत यांनी आपली परखड भूमिका मांडत खुद्द राज ठाकरे यांनाही ही आघाडी अमान्य असल्याचं सांगितलं. 

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी... मनसेनं शिंदेंना पाठिंबा दिला?

बुधवार, 22 जानेवारी 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना, केडीएमसीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी... मनसेनं शिंदेंना पाठिंबा दिला? अशा आशयाचा प्रश्न विचारला असता सदर राजकीय स्थितीवर भाष्य करताना, 'नितिमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये. कल्याण डोंबिवलीत जे घडलं ती पक्षाची भूमिका असल्याचं पक्षाकडून सांगण्यात आलं मात्र राज ठाकरेंनाही ती भूमिका मान्य नाही हे त्यांच्याशी चर्चा झाल्यावर आमच्या लक्षात आलं. ही युती करायची होती तर कल्याण डोंबिवलीत शिवसेनेची युती नाही करायला हवी होती', असं सांगताना शिंदेंच्या बाबतीत आमची कडवट भूमिका आहे आणि ती राहील असं राऊत स्पष्टच म्हणाले.

KDMC त सत्तास्थापनेसाठी दोन पर्याय असल्याचं सुचवत, तिथे शिंदे आणि भाजप एकत्र येऊ शकतात असं सुचवत 'महायुती म्हणून ते एकत्र येऊ शकतात मात्र इतरांना त्यात घुसायचं कारण नाही. अर्थात त्यांनी तो निर्णय घेतलाय त्यामुळं आता आम्ही यावर अंतर्गत चर्चा करू', असं इशारावजा वक्तव्यही राऊतांनी केलं. 

राजू पाटील म्हणतात राज ठाकरेंना भूमिका मान्य, मात्र...

माध्यांकडून जेव्हा राऊतांना, 'राजू पाटील म्हणतात राज ठाकरेंना भूमिका मान्य, त्यांना सांगूनच हे सर्व घडलं. तेव्हा राज ठाकरेंनी या आघाडीचा फेरविचार करून त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा असं आवाहन तुम्ही करता का?' असं विचारलं असता राऊतांनी त्यावर नकारात्मक उत्तर दिलं. 'जेव्हा त्यांच्या पक्षाकडून सांगण्यात येतं की स्थानिक पातळीवर हा घेतलेला निर्णय असून आम्हाला त्याची कल्पना नाही, तर आम्ही त्यांच्याशी अंतर्गत चर्चा करू. राहिला मुद्दा आमच्या पक्षाचा तर, आम्हाला असा प्रस्ताव आलेला नसून आलाच तर आम्ही अशा प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवतो', असंच त्यांनी स्पष्ट केलं. 

ही आघाडी होण्याआधी मनसे नेत्यांच्या दोन बैठका पार पडल्या, जिथं राजू पाटील, संदीप देशपांडे यांची हजेरी होती. राज ठाकरेंनाही याची कल्पना होती याकडे लक्ष वेधलं असला याची कल्पना उद्धव ठाकरेंनाही होती. त्यांनी याबाबत आपल्यालाही माहिती दिल्याचं राऊतांनी थेटच सांगितलं. आपल्याला पहिल्या दिवसापासून याची पूर्ण माहिती होती आणि आता पडद्यामागे काय सुरुय याची खडान् खडा माहिती आहे, असं म्हणत त्यांनी या मुद्द्यावर कटाक्ष टाकला. 

आघाडीचा हा निर्णय बदलला जाऊ शकतो का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना मुळात, 'त्यांचा एक स्वतंत्र पक्ष आहे. ज्या प्रकारे समाजमाध्यम आणि वृत्तपत्रांतून संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे आणि जनतेच्या मनात शिंद्यांविषयी असणारा राग पाहता अशी युती मराठी माणूस स्वीकारणार नाही. म्हणूनच मुंबईत आम्हाला यश मिळालं. काही ठिकाणी शिवसेनेनं अशा युत्या केल्या आहेत असं म्हटलं गेलं पण मला ते दिसत नाही. कणकवलीत शिंद्यांसमवेत नव्हे तर सर्वपक्षीय आघाडी होती हे लक्षात घ्या' अशी ठाम भूमिका राऊतांनी मांडली. 

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

