'... तर आम्हाला काही जागा सोडाव्या लागतील', सचिन अहिर यांचा सूचक इशारा

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुन राजकारण पेटताना दिसत आहे. 2 डिसेंबर रोजी असणाऱ्या या निवडणुकांसाठी होणाऱ्या जागा वाटपावरुन वाद होताना दिसत आहे. या निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या जागा वाटपाच्या मुद्यावरुन अनेकांनी दिल्लीवारी केल्या. या सगळ्यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सचिन अहिर यांनी या सगळ्या परिस्थितीवर सूचक इशारा दिला आहे.
नेहमी मित्र पक्षांचे नेते दिल्लीला जाताना दिसत आहेत. गेल्या आठवड्यात पवारांना जावे लागले. मग शिंदे यांना जावे लागले. कुबड्यांची गरज नाही असे म्हटल्यावर फेऱ्या वाढल्या आहेत, असं सचिन अहिर यांनी म्हटलं आहे. नगरपालिकेत भाजप विरुद्ध इतर असं दिसतंय.आजी आणि माजी आमदारमध्ये मोठा वाद दिसून येत आहे. त्यांना कोणी रोखत नाही.
एकला चलो रे भूमिका त्यांची दिसून येत आहे. उध्दव ठाकरे स्मारक नियुक्ती म्हणून नाराजी व्यक्त केली आहे. ढाल बनवायची असेल तर बाळासाहेबांचे नाव घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या अंगावर जायचे. राजीनामा दिल्यावर इतका वेळ का लागला हा मुद्दा आहे, असा प्रश्न देखील सचिन अहिर यांनी विचारला आहे.
समिती गठित होण्यासाठी इतका वेळ का? निधीची तरतूद क्रमप्राप्त आहे. प्रथा परंपरा नुसार कुटुंबातील व्यक्ती ट्रस्टवर असतो. आंबेडकर स्मारकावर प्रकाश आंबेडकर आहेतच की? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. त्या त्या व्यासपीठावर राजकीय शत्रू आहेतच की त्यावर आम्हीच टीका करतो.भाजपसोबत आमची जवळीक नाही, असं सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भाजपने एकहाती निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. अलबेल नाही आणि दुष्परिणाम सामन्यांना भोगावे लागत आहे. महापालिका आठवली की देशप्रेम आठवते. नाहीतर मांडीला मांडी लावून बसतात. नवाब मलिक यांच्यावरच आरोप चुकीचे हे त्यावेळी आम्ही बोललो होतो. भाजप सोयीनुसार विषय घेतो अशी टीका सचिन अहिर यांनी केली आहे.
मित्रपक्ष म्हणून काही जागांचा त्याग आम्हाला करावा लागेल. आमच्या महापालिकेच्या जागा आम्हाला शाबूत ठेवावे लागत आहे. आमचे नवे अनेक निष्ठावान आमच्यासोबत आहेत. पण मित्रपक्षाला पण काही गोष्टी द्यावे लागतील. साहेबांनी स्वतः अनेकांशी चर्चा केल्या आहेत. आढावा आणि रिपोर्ट आम्ही साहेबांकडे सुपूर्त केले आहे, अशी प्रतिक्रिया सचिन अहिर यांनी दिली आहे.