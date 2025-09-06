English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'लालबागचा राजा' परिसरात Hit and Run, दोन चिमुकल्यांना चिरडलं, एकाचा मृत्यू अन्...

गणेश विसर्जनाला गालबोट लागलं आहे. लालबागच्या राजा परिसरात दोन लहान मुलांना Hit and Run प्रकरणात उडवलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 01:33 PM IST
Lalbaugcha Raja hit and run case

मुंबईमध्ये सर्वत्र बाप्पाच्या मिरवणुकीची जोरदार तयारी सुरू असतानाच एक धक्कादायक अशी घटना घडली आहे. लालबाग राजाच्या परिसरात भीषण अपघात झाला आहे. ज्यामध्ये दोन चिमुरड्यांना चिरडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लालबाग राजाच्या मिरवणुकीला काही वेळ शिल्लक असतानाच ही घटना घडली आहे. 

आज गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसाच्या जल्लोषात भाविक आहेत. सकाळपासूनच एक लगभग रस्त्यावर बघायला मिळत आहे. आपल्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले आहेत आणि एक वेगळाच उत्साह बघायला मिळत आहे. मात्र, बाप्पाला निरोप देत असतानाच आता एक धक्कादायक घटना घडली आहे. लालबाग राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीपूर्वीच ही घटना लालबाग राजाच्या मुख्यप्रवेशव्दाराच्या समोर घडली. लालबाग राजाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या समोरील मार्गावर अज्ञात वाहनाने दोन चिमुकल्यांना चिरडल्याने खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही दोन्ही मुलं फुटपाथवर झोपली होती. यामधील एका मुलाचा मृत्यू झाला आहे आणि एक जण गंभीर जखमी आहे. 

नेमकं काय घडलं?

गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीआधी सणाला गालबोट लागलं आहे. मुंबईतील लालबागचा राजाच्या विसर्जनापूर्वी हिट ऍण्ड रनचे प्रकरण घडले आहे. लालबागचा राजाच्या मुख्यप्रवेशद्वाराच्या विरुद्ध मार्गावर अज्ञात व्यक्तीच्या वाहनाच्या धडकेत एका 2 वर्षाच्या मूलीचा मृत्यू झाला आहे. तर 11 वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी असण्याच सांगण्यात येत आहे. 

लालबागचा राजाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या समोर, विरुद्ध मार्गावर अपघात झाला. शनिवारी पहाटे 3 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अपघातात मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचं नाव चंद्रा वजनदार असे आहे. तर शैलू वजनदार गंभीर जखमी झाला आहे.  त्याच्यावर परळच्या केईएम रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. 

FAQ 

लालबाग राजा परिसरात नेमकं काय घडलं?
मुंबईतील लालबागचा राजा परिसरात गणेशोत्सव 2025 च्या विसर्जन मिरवणुकीच्या तयारीदरम्यान, शनिवारी (6 सप्टेंबर 2025) पहाटे 3 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास एका अज्ञात वाहनाने दोन चिमुकल्यांना चिरडले. ही घटना लालबागचा राजाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्यावर घडली. यात 2 वर्षीय चंद्रा 

अपघात कसा घडला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रा आणि शैलू हे दोन चिमुरडे लालबागचा राजाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील फुटपाथवर झोपले होते. एका अज्ञात वाहनाने त्यांना धडक दिली. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. ही हिट अँड रनची घटना आहे.

अपघातानंतर काय कारवाई करण्यात आली?
अपघातानंतर दोन्ही मुलांना तातडीने परळ येथील केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, चंद्रा यांना वाचवता आले नाही. काळाचौकी पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस फरार चालकाचा शोध घेत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
fatal accident newsMumbaiAccident newslalbaugganeshotsav

