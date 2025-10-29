English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रस्त्यावरील खड्ड्यानं केला घात! बसने चिरडलं... छठ पूजेहून परतताना तरुणानं बहिणीसमोरच गमावला जीव

मुंबईतून अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तरुणाने पवईत रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे जीव गमावला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 29, 2025, 09:03 AM IST
रस्त्यावरील खड्ड्यानं केला घात! बसने चिरडलं... छठ पूजेहून परतताना तरुणानं बहिणीसमोरच गमावला जीव

 पवईमध्ये रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे एकाचा मृत्यू झाला. सोमवारी रात्री पवई प्लाझा जेव्हीएलआरसमोर झालेल्या अपघातात 24 वर्षीय राहुल विश्वकर्मा याचा जागीच मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल पवईमध्ये छठ पूजा साजरी करून त्याच्या बहिणीसोबत विक्रोळीला घरी परतत होता.

जेव्हीएलआरवरील असमान आणि तुटलेल्या रस्त्यावर त्याची अ‍ॅक्टिव्हा दुचाकी घसरली आणि तो रस्त्यावर पडला. जाणाऱ्या एका खाजगी बसने त्याला चिरडले, ज्यामुळे तो जागीच ठार झाला. गेल्या दोन महिन्यांत खड्ड्यांमुळे झालेला हा तिसरा मृत्यू आहे.

या खड्ड्यामुळे राहुल विश्वकर्मा या तरुणाने आपल्या बहिणीसमोर जीव गमावल्यामुळे तिच्या मनावर मोठा आघात झाला आहे. सध्या मुंबईत अनेक ठिकाणी मेट्रोची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे अरुंद रस्त्यामुळे अनेकदा अपघात होतात. या अपघाताने अनेकांचा जीव घेतला आहे. हा प्रकार विश्वकर्मा कुटुंबासाठी अतिशय धक्कादायक आहे. 

पवईमध्ये खड्ड्यांमुळे तीन जणांचा मृत्यू 

27 जुलै 2025 रोजी, कंत्राटदार लालू कांबळे, जो त्याच्या दुचाकीवरून मरोळ येथील त्याच्या घरी जात होता, तो पवई तलावासमोरील पवई जेव्हीएलआरवर एका खड्ड्यात घसरला आणि मागून येणाऱ्या डंपर ट्रकने त्याला चिरडले. यापूर्वी, 5 सप्टेंबर2025 रोजी, लालबागचा राजा दर्शन घेऊन मित्रांसह घरी परतत असताना, खराब रस्ता आणि खड्ड्यांमुळे देवांश पटेल (22) नावाच्या तरुणाचा बेस्ट बसने धडक देऊन मृत्यू झाला.

FAQ 

राहुल विश्वकर्मा पवई अपघातात काय घडले?
25 वर्षीय राहुल विश्वकर्मा हे त्यांच्या बहिणी प्रिया (22 वर्षे) सोबत स्कूटरवर होते. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड (JVLR) वर पवई प्लाझा जवळ एक वेगवान लक्झरी बसने त्यांच्या स्कूटरला धडक दिली. यामुळे राहुल रस्त्यावर पडले आणि बसच्या समोरच्या टायराने त्यांना चिरडले. प्रिया फुटपाथवर पडली. बसचालकाने थोडा थांबला पण नंतर पळून गेला. राहुल यांची तात्काळ मृत्यू झाला.

अपघात कधी आणि कुठे झाला?
अपघात 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री झाला. ठिकाण: JVLR वर पवई प्लाझा जवळ, पवई, मुंबई.

राहुल विश्वकर्मा कोण होते?
राहुल हे विक्रोळी येथील एका कुटुंबातील मोठे चिरंजीव होते. ते खासगी कंपनीत डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करत होते. ते छठ पूजेसाठी पवारवाडी घाट येथे त्यांच्या बहिणीला घेण्यासाठी गेले होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Powai road accidentRahul Vishwakarma deathJVLR potholeMumbai road mishaproad safety

मुंबई बातम्या