मुंबईत 32 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या, जुना वाद जीवावर बेतला

मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील भांडुप परिसरात शंकर प्रसाद उर्फ काली नावाच्या एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी त्याच्यावर २२ वेळा चाकूने वार केले, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर लगेचच शंकर प्रसाद यांना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. प्राथमिक माहितीनुसार, जुन्या वैमनस्यातून या हल्ल्यामागे काही काळापासून वाद असल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.
पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि आरोपीचा शोध घेत आहेत. शंकर प्रसाद हा 32 वर्षांचे होता. मृताचा पूर्वीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड होता. पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली आहे. त्यांना पकडण्यासाठी घटनेच्या परिसरात आणि विविध भागात आठ पथके तैनात करण्यात आली आहेत आणि शोध मोहीम सुरू आहे.
अलीकडेच मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये एका प्राध्यापकाची चाकूने वार करण्यात आली. ही घटना मालाड स्टेशनवर घडली. मृताचे नाव आलोक सिंग असे आहे. प्राथमिक पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की तो ट्रेनमधून उतरत असताना ही घटना घडली. असे वृत्त आहे की, ट्रेनमधून उतरताना आलोक सिंगचा काही लोकांशी किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. आरोपीही त्याच्यासोबत ट्रेनमध्ये प्रवास करत होते. त्यानंतर आलोक सिंगची हत्या करण्यात आली.
घटनेनंतर तात्काळ भांडुप पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि सौरभ अहिरेला जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या हत्येचा संबंध पूर्वीच्या वादाशी असू शकतो, परंतु नेमके कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही. सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत आणि संभाव्य संशयितांची चौकशी करत आहेत.