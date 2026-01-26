English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत 32 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या, जुना वाद जीवावर बेतला

मुंबईत गेल्या 48 तासात ही दुसरी क्रूर हत्या झाली आहे. 32 वर्षीय तरुणाने निर्घुणपणे हत्या केली आहे. या घटनेमुळे मुंबईत नेमकं काय सुरु आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 26, 2026, 09:40 AM IST
घटनेनंतर तात्काळ भांडुप पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि सौरभ अहिरेला जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, या हत्येचा संबंध पूर्वीच्या वादाशी असू शकतो, परंतु नेमके कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही. सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत आणि संभाव्य संशयितांची चौकशी करत आहेत.

मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील भांडुप परिसरात शंकर प्रसाद उर्फ ​​काली नावाच्या एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी त्याच्यावर २२ वेळा चाकूने वार केले, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर लगेचच शंकर प्रसाद यांना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. प्राथमिक माहितीनुसार, जुन्या वैमनस्यातून या हल्ल्यामागे काही काळापासून वाद असल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि आरोपीचा शोध घेत आहेत. शंकर प्रसाद हा 32 वर्षांचे होता. मृताचा पूर्वीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड होता. पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली आहे. त्यांना पकडण्यासाठी घटनेच्या परिसरात आणि विविध भागात आठ पथके तैनात करण्यात आली आहेत आणि शोध मोहीम सुरू आहे.

(हे पण वाचा - मालाड रेल्वे स्थानकावरील हत्या प्रकरणी आरोपीला अवघ्या 12 तासांत अटक!) 

प्राध्यापकाची चाकूने हत्या

अलीकडेच मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये एका प्राध्यापकाची चाकूने वार करण्यात आली. ही घटना मालाड स्टेशनवर घडली. मृताचे नाव आलोक सिंग असे आहे. प्राथमिक पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की तो ट्रेनमधून उतरत असताना ही घटना घडली. असे वृत्त आहे की, ट्रेनमधून उतरताना आलोक सिंगचा काही लोकांशी किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. आरोपीही त्याच्यासोबत ट्रेनमध्ये प्रवास करत होते. त्यानंतर आलोक सिंगची हत्या करण्यात आली.

पोलिसांकडून तपास सुरु 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

भारत