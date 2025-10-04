अंबानींना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच,'तो' शब्द काढणार नाही; 2929000000 रुपयांचं नुकसान

प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी न्यायालयाने अनिल अंबानी यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय फ्रॉड केस) च्या त्यांच्या आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या खात्यांना फसवे (SBI Fruad) म्हणून जाहीर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निरर्थक घोषित केली.
एसबीआयने गेल्या वर्षी या खात्यांना फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत केले होते, असा आरोप करत की त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून व्यवहार आणि आर्थिक फेरफार केले गेले. असा आरोप आहे की यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 2929 कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.
एसबीआय पाठोपाठ, बँक ऑफ इंडियानेही प्रवर्तक अनिल अंबानी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि रिलायन्स टेलिकॉम यांच्या कर्ज खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकृत केले. या प्रकरणात, अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की बँकेने त्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देऊन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले. अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की ज्या कागदपत्रांच्या आधारे वर्गीकरण आदेश पारित केले गेले त्यापैकी काही कागदपत्रे सुरुवातीला त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती आणि ती फक्त सहा महिन्यांनंतरच प्रदान करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या शेअर्सवर सोमवार, 6 ऑक्टोबर रोजी परिणाम होऊ शकतो. 3ऑक्टोबर रोजी कंपनीचे शेअर्स 4% पेक्षा जास्त वाढून ₹1.45वर बंद झाले. या शेअरमुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे, कारण एकेकाळी रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या एका शेअरची किंमत 844 रुपये होती.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
आरकॉमवर ४५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ज्यात SBI सारख्या बँकांचा समावेश आहे. २०१९ मध्ये NCLT ने दिवाळखोरी सुरू केली, पण परतफेडीमध्ये अनियमितता आढळल्याने २०२५ मध्ये फसवणूक टॅग लावण्यात आला. यात निधीचा गैरवापर आणि कर्जाच्या दुरुपयोगाचे आरोप आहेत.
प्रकरणाची स्थिती काय आहे?
कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर SBI ची 'फ्रॉड' वर्गीकरण कायम आहे. सीबीआय तपास सुरू आहे, आणि अनिल अंबानी यांना बँकिंग सेवांवर प्रतिबंध असू शकतो. पुढील कायदेशीर पावले अपील किंवा CBI च्या अहवालावर अवलंबून आहेत.
या प्रकरणाचे परिणाम काय असू शकतात?
अनिल अंबानी यांना क्रेडिट कार्ड, कर्ज किंवा बँकिंग सेवांवर बंदी येऊ शकते. आरकॉमची परतफेड प्रक्रिया बाधित होईल, आणि बँकांना मोठे नुकसान होऊ शकते. हे कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या इतर प्रकरणांसाठी नजीर ठरू शकते.