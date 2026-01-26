प्रजासत्ताक दिनी झेंडा घेऊन घोषणा देणाऱ्या मुलांना मारहाण

भारतात आज 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जात आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी हा दिवस सणापेक्षा कमी नाही. असं असताना या उत्साहाला गालबोट लागलं आहे. मुंबईतील घाटकोपर येथील नित्यानंद परिसरात झेंडा घेऊन फिरणाऱ्या लहान मुलांना जबर मारहाण करण्यात आली आहे.. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आले आहेत.
घाटकोपर च्या नित्यानंद नगर मध्ये लहान मुले तिरंगा झेंडा घेऊन फिरत असलेल्या मुलांना मारहाण केल्याने जोरदार हाणामारी झाली आहे.मुले घराबाहेर तिरंगा घेऊन घोषणा देत आल्याचा राग इथे एक व्यक्ती ला राग आला, त्याने या मुलांना मारहाण केली. त्या मुलांना घोषणा देण्यापासून रोखल. यावरून वाद वाढला आणि इथे हाणामारी सुरू झाली आहे. दोन्ही समुदायाच्या लोकांना घाटकोपर पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात आणले असून पोलीस पुढील कारवाई करीत आहे.
मुंबईत गेल्या 48 तासात ही दुसरी क्रूर हत्या झाली आहे. 32 वर्षीय तरुणाने निर्घुणपणे हत्या केली आहे. या घटनेमुळे मुंबईत नेमकं काय सुरु आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घटनेनंतर तात्काळ भांडुप पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि सौरभ अहिरेला जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.
मालाड रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर काल घडलेल्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. लोकलमधून उतरताना झालेल्या किरकोळ भांडणातून एका प्रवाशाची धारधार शस्त्राने भोसकून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेत अलोक सिंग या प्रवाशाचा मृत्यू झाला. लोकलमधून उतरत असताना दोघांमध्ये वाद झाला आणि या वादाचं रुपांतर थेट हाणामारीत झालं. यावेळी आरोपीने अलोक सिंग यांच्या पोटात धारधार शस्त्र खुपसल्याने ते गंभीर जखमी झाले आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.