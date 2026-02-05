20 वर्षीय दिव्यांग मुलीवर बलात्कार, DNA मधून धक्कादायक खुलासा; घरातला...

मुंबईतील कफ परेड परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका वडिलांनी स्वतःच्या २० वर्षांच्या अपंग मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. पीडित मुलगी, जी ऐकू येत नाही आणि बोलतही नाही, तिचा डीएनए अहवाल महिलेच्या वडिलांच्या गर्भाशयातील गर्भाशी जुळल्यानंतर उघडकीस आला.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये ही घटना उघडकीस आली, जेव्हा तरुणीने तिच्या आजीला पोटात त्रास होत असल्याचे इशारा केला. तिने पोटात 'जंतू सरकत' असल्याचे सांगितले. कामा अँड अल्बलेस हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले. हॉस्पिटलने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी तात्काळ तपास सुरू केला.
पोलिसांना पुरावे गोळा करण्यात अडचण येत होती. सुरुवातीला, महिलेला संवाद साधता येत नसल्याने पोलिसांना पुरावे गोळा करण्यात अडथळा येत होता. तरुणीच्या हावभावांच्या आधारे, पोलिसांनी सुरुवातीला आणखी एका पुरूषाला आणि एका १७ वर्षीय मुलाला ताब्यात घेतले. तथापि, प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यासाठी, पोलिसांनी वडिलांसह १७ संशयितांचे डीएनए आणि रक्ताचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले.
२७ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने सर्वांना धक्का बसला. गर्भाचा अनुवांशिक डेटा फक्त तरुणीच्या वडिलांशी जुळला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी वडील मार्च २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान स्वतःच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करत होते. आरोपीने सुरुवातीला पोलिसांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आणि गुन्हा दाखल करण्यासही नकार दिला, परंतु त्याचे सत्य विज्ञानासमोर टिकू शकले नाही. पोलिस आता या प्रकरणात इतर आरोपींच्या भूमिकेचीही कसून चौकशी करत आहेत.