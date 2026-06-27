मिरा-भाईंदरमध्ये धक्कादायक घटना, कार मधील एअरबॅग उघडल्याने 25 वर्षीय युवकाचा मृत्यू

मुंबई : मीरा रोड परिसरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत उभी असलेल्या कारचा एअरबॅग अचानक उघडल्याने २५ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहित सुरेश सोनी (वय २५) हे व्यवसायाने कार डीलर होते. बुधवारी दुपारच्या सुमारास काशीमीरा येथील प्लेझंट पार्क सोसायटीजवळ विक्रीसाठी आणलेल्या एका कारची तपासणी करण्यासाठी ते गेले होते. कार पार्क केल्यानंतर काही क्षणांतच तिच्या स्टीअरिंगमधील एअरबॅग अचानक सक्रिय झाला.
एअरबॅग उघडताना त्यावरील प्लास्टिक कव्हरचा एक तुकडा मोठ्या वेगाने उडून मोहित यांच्या मानेच्या उजव्या बाजूला आदळला. या धडकेमुळे त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव सुरू झाला. जखम अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांची प्रकृती काही क्षणांतच बिघडली.
घटनेनंतर त्यांना तातडीने भाईंदर येथील पंडित भीमसेन जोशी शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले.
या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून त्यामध्ये मोहित कार पार्क करताना दिसतात. त्यानंतर अचानक मोठा आवाज होतो आणि परिसरातील काही नागरिक तसेच एक महिला घाबरून कारच्या दिशेने पाहताना दिसतात. सुरुवातीला नेमके काय घडले हे कोणालाही समजले नाही. त्यामुळे मदत पोहोचण्यास काहीसा विलंब झाल्याचेही सांगितले जात आहे.
या प्रकरणी काशीमीरा पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद (ADR) करून तपास सुरू केला आहे. एअरबॅग अचानक का उघडला, कारमध्ये काही तांत्रिक बिघाड होता का, किंवा इतर कोणते कारण या घटनेस जबाबदार आहे का, याचा तपास केला जात आहे. आवश्यक तांत्रिक तपासणीसाठी संबंधित तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
दरम्यान, मृत मोहित सोनी यांच्या भावाने या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या अपघातामागील नेमके कारण समोर यावे आणि दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी वाहनचालकांना आणि विशेषतः जुन्या किंवा सेकंड-हँड वाहनांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना वाहनातील सुरक्षा यंत्रणांची नियमित तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे. एअरबॅग, सेन्सर आणि इतर सुरक्षा प्रणाली योग्य स्थितीत आहेत का, याची वेळोवेळी खात्री करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.