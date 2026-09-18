/मान्सूनबाबत शॉकिंग अपडेट! थायलंडचे चक्रीवादळी भारतात धुमाकूळ घालणार; महाराष्ट्रासह 14 राज्यांना IMD चा अलर्ट

19 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : परतीचा पाऊस सुपरु होण्याआधीच भारतात मान्सूनचा वेग मंदावला आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक राज्यात मान्सूनटी स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अशातच आता मान्सूनबाबत शॉकिंग अपडेट समोर आली आहे. थायलंडमध्ये नव चक्रीवादळ निर्माण होत आहे. याचा परिणाम भारतीय मान्सूनवर होणार आहे. महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना IMD ने अलर्ट जारी केला आहे,.
अल निनोचा भारतावर 100 टक्के परिणाम झाला नसला तरी, या वर्षीच्या मान्सूनवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पश्चिम आणि दक्षिण भारतात, नैऋत्य मान्सून खूपच कमी प्रमाणात झाला. उत्तर आणि पूर्व भारतातील मुसळधार पाऊस झाला. असे असले तरी येतील काही भाग कोरडे राहिले. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) नवीन हवामान अंदाज जारी केला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांनी बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे येत्या तीन ते चार दिवसांत ओडिशा ते आंध्र प्रदेशपर्यंतच्या काही भागांत मान्सूनचा जोर वाढणार आहे. थायलंड प्रदेशातील चक्रीवादळी प्रवाहामुळे एक नवीन हवामान प्रणाली तयार होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पश्चिमी वाऱ्यांच्या सक्रियतेमुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये वादळी हवामान येण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, देशाच्या अनेक भागांमध्ये पाऊस सुरू असला तरी, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या माघारीसाठी परिस्थिती अनुकूल होत आहे. नैऋत्य मोसमी वारे 19 सप्टेंबरच्या सुमारास पश्चिम राजस्थानच्या काही भागांतून माघार घेण्यास सुरुवात करतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, मोसमी वाऱ्यांच्या माघारीमुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये अनेक हवामान प्रणाली सक्रिय झाल्या आहेत. ज्यामुळे पुढील काही दिवस सर्वत्र पाऊस, मेघगर्जना आणि सोसाट्याचा वारा सुरू राहू शकतो.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 3 ते 4 दिवसांत कमी दाबाचे क्षेत्र हळूहळू मजबूत होऊन पश्चिम-वायव्य दिशेकडे सरकून दक्षिण ओडिशा व उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ पोहोचेल. यामुळे पूर्व आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारताच्या अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम भारतात, गुजरात प्रदेशात 19 सप्टेंबरपर्यंत अनेक ठिकाणी पावसाचा अंदाज आहे. सौराष्ट्र आणि कच्छमध्येही पावसाची शक्यता असून, या काळात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 20 ते 23 सप्टेंबर दरम्यान कोकण आणि गोव्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाज आहे.
19 सप्टेंबर 2026 च्या सुमारास पश्चिम राजस्थानच्या काही भागांतून नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या माघारीसाठी परिस्थिती अनुकूल होत आहे. 19 सप्टेंबर रोजी, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह 14 राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 70 ते 80 किलोमीटर वेगाचे वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे.