English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उत्सावाला गालबोट! दहीहंडीमध्ये एका गोविंदाचा मृत्यू तर 32 गोविंदा जखमी

दहीहंडीत शेवटच्या थरावर जाणाऱ्या बाल गोविंदाची सुरक्षा वाऱ्यावरच असल्याचं चित्र दिसलं. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश आणि त्यांनतर सरकारनं काढलेले जीआर कागदावरच राहिलाय का? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.. तसंच या दहीहंडी उत्सवात एका गोविंदाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 16, 2025, 08:33 PM IST
उत्सावाला गालबोट! दहीहंडीमध्ये एका गोविंदाचा मृत्यू तर 32 गोविंदा जखमी
Shocking Mumbai 32 years old Govinda died at Mankhurda

राज्यभर दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळालाय. दरम्यान या उत्सवाला गालबोट लागल आहे. दहीहंडीच्या उत्सवात गोविदांची सुरक्षा वा-यावर असल्याची पाहायला मिळाली. कारण शनिवारी मानखूर्दमध्ये 32 वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. तर अनेक गोविंदा हे गंभीर जखमी झाले आहेत. आता हे एकावर एक रचले जात असलेले मानवी मनोरे बघा. पण शेवटच्या थरावर चढणा-या या बाल गोविंदानं सेफ्टी बेल्ट लावण्याचं दिसतच नाहीये. त्यामुळे सरकारनं सुरक्षेच्या अनुषंगाने काढलेले नियम सर्रासपणे पायदळी तुडवल्याचा आरोप केला जात आहे. 

मानखूर्दच्या महाराष्ट्र नगरातील बाल गोविॅदा पथकातील ३२ वर्षीय जगमोहन चौधरी या गोविंदाचा मृत्यू झाला आहे  महाराष्ट्र नगर मानखुर्द येथील बाल गोविंदा पथकात हा अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, दहीहंडीची दोरी बांधताना पथकातील एक सदस्य खाली पडला. जखमीला ताबडतोब गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की त्या तरुणाचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर त्याला रुग्णालयात आणण्यात आले.

१५ रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू 

मृत व्यक्तीचे नाव जगमोहन शिवकिरण चौधरी असे आहे, ज्यांचे वय सुमारे ३२ वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. दहीहंडीच्या तयारीदरम्यान हा अपघात झाला. यापूर्वी मुंबई आणि ठाण्यात ५ गोविंदा जखमी झाले होते, ज्यांना वेगवेगळ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पण आता जखमी गोविंदांची संख्या ३० झाली आहे. सर्व जखमी गोविंदांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी १५ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे, तर इतर १५ जणांवर उपचार सुरू आहेत.

दोरी बांधताना जमिनीवर पडले

मात्र, दहीहंडी दरम्यान अशा घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. परंतु जगमोहन शिवकिरण चौधरी यांच्या मृत्यूमुळे लोक दुःखी आहेत. दहीहंडीच्या तयारी दरम्यान दोरी बांधताना गोविंद अचानक जमिनीवर पडला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. गोविंदाला मृत अवस्थेत रुग्णालयात आणण्यात आल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

दहीहंडी खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात आला. दरवर्षी सुरक्षा कवच म्हणून गोविंदांचा विमा ही काढण्यात येतो . यावर्षी तर तब्बल दीड लाख गोविंदाचे विमा उतरवण्यात आलेत. मात्र त्याच्या सुरक्षेसाठी ठोस अशी पावलं का उचलली जात नाही? असा सवाल दहीहंडी उत्सवात झालेल्या घटनेनंतर उपस्थित केला जात आहे. 

दहीहंडीचा सण मुंबईत मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या उत्सवात विघ्न येऊ नये म्हणून अनेक उपाययोजना देखील केल्या जातात. मात्र, तरीही काही ठिकाणी सुरक्षेची काळजी न घेतल्यामुळे अनेक घटना घडतात. त्यामुळे ज्या ठिकाणी पूर्णपणे सुरक्षेची काळजी घेतली जाते त्याच ठिकाणी गोविंदांनी जाऊन सहभाग घ्यावा. 

About the Author
Tags:
dahi handi mumbai 2025Dahi Handi Mumbaidahi handi mumbai locationmumbai dahi handi Livemumbai dahi handi live 2025

इतर बातम्या

'मंगळसूत्र घातलं, सिंदूर लावला', राजेश खन्नांनी ड...

मनोरंजन