'खरंच याची गरज होती का'? विसर्जना दिवशी केलेल्या पोलिसाच्या 'त्या' कृतीवर थेट विचारला जातोय सवाल

गणेश विसर्जन होऊन तीन दिवस झाले आहेत. तरी देखील सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. अशातच एक व्हिडीओ सध्या सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. हा व्हिडीओ कोणत्याही मंडळाचा किंवा गणपतीचा नाही. तर हा व्हिडीओ आहे एका पोलिसाचा. या व्हिडीओत पोलिसाने केलेल्या कृतीवर संताप व्यक्त केला जात आहे.
पोलीस म्हणजे रक्षक. ज्यांच्याकडे कायम आपल्याला सुरक्षित वाटते. पण जेव्हा पोलिसच बेजाबदारपणे वागतात तेव्हा. असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
हा व्हिडीओ नेमका कुठचा आहे याची खात्रेशीर माहिती नाही. पण हा कोणत्यातरी चौपटीचा असल्याचं कळते. कारण व्हिडीओतून एवढी गर्दी आणि वातावरण गणेश विसर्जनाचं दिसत आहे.
या व्हिडीओत एक पोलीस पार्क केलेल्या गाड्या सरसकट पाडताना दिसत आहे. पोलिसाने रस्त्याशेजारी पार्क केलेल्या पाच गाड्या जवळपास पाडल्या आहेत. असे या व्हिडीओत दिसत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या पोलिसासोबत आणखी एक पोलीस असल्याचं दिसत आहे.
या व्हिडीओवर संताप व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी अशा पद्धतीने गाडीचे नुकसान करणे योग्य नाही. उत्सवादरम्यान गाड्या नो पार्किंग परिसरात पार्क केल्यामुळे पोलिसांनी असं वर्तणूक केल्याचंही काहीजण म्हणत आहेत. तसेच पोलीस अशा वाहनांवर आणि वाहन चालकांवर कारवाई करु शकतात. पण अशा पद्धतीने गाड्यांचे नुकसान करणे योग्य आहे का? असा सवाल देखील विचारला जात आहे.
अनेकांनी हा व्हिडीओ मुंबई पोलिसांना, मुख्यमंत्र देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टॅग केला आहे. तसेच अनेकांनी अशा पद्धतीची कारवाई भेंडी बाजारात किंवा मंत्र्याविरोधात केली जाऊ शकते का? असा सवालही केला आहे. मुंबई पोलिस आहेत म्हणून तुम्ही काहीही वागणार का? असा देखील सवाल विचारला जाणार आहे.
दादर मुंबईकर या इंस्टाग्राम पेजवर हा व्हिडीओ अपलोड करण्यात आला आहे. 9 सप्टेंबर रोजी अपलोड केलेल्या या व्हिडीओला जवळपास 77500 हजाराहून अधिक लाईक्स असून या रिलवर 332 हून अधिक कमेंट आहेत.
हा व्हायरल व्हिडीओ काय आहे?
हा व्हायरल व्हिडीओ गणेश विसर्जन 2025 दरम्यान मुंबईतील एका चौपाटीवरचा आहे, ज्यामध्ये एक पोलिस कर्मचारी रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या पाच ते सहा दुचाकी गाड्या उलटवताना दिसत आहे. या कृतीमुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे.
हा व्हिडीओ नेमका कुठला आहे?
व्हिडीओ नेमका कोणत्या चौपाटीचा आहे याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध नाही. तथापि, व्हिडीओतील गर्दी आणि वातावरण गणेश विसर्जनाचे असल्याचे दिसते, त्यामुळे तो मुंबईतील एखाद्या प्रमुख विसर्जन स्थळाचा (उदा., गिरगाव चौपाटी, दादर, जुहू) असण्याची शक्यता आहे.
व्हिडीओत नेमके काय दिसते?
व्हिडीओत एक पोलिस कर्मचारी रस्त्याशेजारी पार्क केलेल्या दुचाकी गाड्या (पाच ते सहा) एकामागून एक उलटवताना दिसत आहे. त्याच्यासोबत दुसरा एक पोलिस कर्मचारी देखील आहे. ही घटना गणेश विसर्जनाच्या गर्दीच्या वातावरणात घडल्याचे दिसते.